Eluru: ఏలూరు జిల్లాలో పోడు సాగు పేరిట భారీ అటవీ భూమి ఆక్రమణ!
Eluru: ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం రుద్రంకోట అటవీ బీట్లో పోడు సాగు పేరుతో భారీ వృక్షాల నరికివేత కలకలం రేపుతోంది.
Eluru: ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం కుక్కునూరు అటవీ రేంజ్ పరిధిలోని రుద్రంకోట బీట్ లో ఉన్న అటవీ భూమిపై కొందరు ఆక్రమణదారుల కన్ను పడింది. రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ను పోడు నరికి గత ఆ భూమిని కొంత కాలంగా పోడు సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా కొంత కొత్త పోడు నరుకుతూ ప్రస్తుతం సుమారు 20 ఎకరాల పైనే పోడు సాగు చేస్తున్నారు. పత్తి యాట పోడు నరుకుతూ పోడు సాగు విస్తీర్ణం పెంచుతున్నారు. పోడు సాగు చేస్తున్న 20 ఎకరాల అటవీ భూముల్లో భారీగా ఏపుగా పెరిగిన టేకు,
సిరమాను, మద్ది వంటి ఏండ్ల నాటి భారీ వృక్షాలను మిషన్లతో కోసి తరలించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నా స్థానికంగా అటవీశాఖ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
రాజకీయ నాయకుల అండతో కొందరు వ్యక్తులు ఫారెస్ట్ భూమిని కాజేస్తున్నారని, ఇదంతా స్థానికంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి తెలిసే జరుగుతుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లోని వందలాది భారీ చెట్లను పంటల సాగు పేరుతో కొందరు అక్రమార్కులు నేలకూలుస్తుంటే స్థానికంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అటవీశాఖ అధికారులు ఆక్రమణదారుల నుంచి ముడుపులు తీసుకుని,
అటవీ సంరక్షణ గాలికి వదిలేసి ఆఫీసులకే పరిమితం కావడంతో అటవీ భూముల ఆక్రమణలు జరుగుతున్నా యనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్థానికంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇస్తే, అవి పాత పోడులని, పోడు నరుక్కుంటే మీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటని అధికారులే అడుగుతున్నరని, సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలను రిజర్వ్ పారెస్ట్ లో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులకు చెప్పి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని పలువురు బాహాటంగానే చెబుతున్నారు.
అడవులను సంరక్షించాల్సిన అధికారులు అటవీ భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్న ఏమి పట్టనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్న తీరు పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. స్థానికంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అటవీ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే అటవీ భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయని ఇప్పటికైనా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి విధుల్లో అలసత్వం వహిస్తున్న అటవీ అధికారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటుగా అటవీ భూముల ఆక్రమణకు అడ్డుకట్ట వేయాలని పలువురు కోరుతున్నారు.