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Eluru: ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు రైతులు అడుగులు వేయాలి: కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి!

Eluru: కామవరపుకోటలో వరి పొలాలను పరిశీలించిన ఏలూరు జిల్లా కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి: ప్రకృతి వ్యవసాయంపై పిలుపు, 80 శాతం రాయితీతో అపరాల విత్తనాల సరఫరాకు ప్రకటన.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 Sept 2026 9:00 PM IST
Eluru
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Eluru: ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు రైతులు అడుగులు వేయాలి: కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి!

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ఏలూరు: ప్రకృతి వ్యవసాయమే భవిష్యత్తుకు భరోసా అని,ప్రతి ఒక్క రైతు రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించి ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేయాలని ఏలూరు జిల్లా కలెక్టరు కె.వెట్రిసెల్వి పిలుపునిచ్చారు.

గురువారం కామవరపుకోట మండలంలోని కామవరపుకోట,పాతూరు,రావికంపాడు తదితర ప్రాంతాల్లో వరి పొలాలను ఆమె స్వయంగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, రైతులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రైతులు నష్టపోకుండా వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించాలని కోరారు. యూరియా,డిఏపి లభ్యతపై రైతులను అడిగి తెలుసుకోగా,ఎరువులు సక్రమంగా అందుతున్నాయని,పంటలు బాగున్నాయని రైతులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

పంట మార్పిడి: సార్వా సీజన్లో వరి వేయకుండా మిగిలిపోయిన భూముల్లో మినుములు,పెసర వంటి అపరాల సాగు చేపట్టాలని,వీటికి 80 శాతం రాయితీపై విత్తనాలు సరఫరా చేస్తామని ప్రకటించారు. పంట పొలాల్లో నిలిచిన మురుగునీటిని త్వరితగతిన బయటకు పంపేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఇరిగేషన్,వ్యవసాయ శాఖలను ఆదేశించారు.

వర్షాలు తగ్గిన వెంటనే ప్రతి గ్రామంలో వ్యవసాయ,రెవెన్యూ అధికారులు సంయుక్తంగా ఈ-క్రాప్ ఆధారంగా పంటలను పరిశీలించాలని స్పష్టం చేశారు. ఏ ఒక్క రైతు నష్టపోకుండా పైరు కుళ్లిపోకుండా తీసుకోవాల్సిన సాంకేతిక సలహాలు,ఎరువులు,సూక్ష్మపోషకాల పిచికారీపై వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు రైతులకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలన్నారు.

ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల భూసారం పెరిగి పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గుతుందని, దీనిపై గ్రామీణ స్థాయిలో రైతులకు విస్తృత అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ జెడీ యస్.కె.హభీబ్ భాషా,డిపియం బి.వెంకటేష్,తహశీల్దారు జి.ఎలీషా,వ్యవసాయ, రెవెన్యూ,రైతుసేవా కేంద్రాల సిబ్బంది మరియు స్థానిక రైతులు పాల్గొన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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