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Eluru: బ్లాక్ స్పాట్స్ గుర్తింపు - రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు

Eluru: ఏలూరులో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ చర్యలపై రాష్ట్ర కార్యదర్శి కోన శశిధర్ సమీక్ష. బ్లాక్ స్పాట్స్ గుర్తిస్తున్నట్లు తెలిపిన కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 26 Sept 2026 8:03 PM IST
Eluru
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Eluru: బ్లాక్ స్పాట్స్ గుర్తింపు - రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు

Short News

ఏలూరు: ఏలూరు జిల్లాలో జాతీయ రహదారిపై 'బ్లాక్ స్పాట్స్' గుర్తించి ప్రమాదాలు నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి రాష్ట్ర రవాణా,రహదారులు,భవనాల శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ కు తెలిపారు.రహదారి ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవలసిన చర్యల పై జిల్లా కలెక్టర్లతో శనివారం రాష్ట్ర సచివాలయం నుండి జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోన శశిధర్ సమీక్షించారు.

ఈ సందర్భంగా కోన శశిధర్ మాట్లాడుతూ రోడ్డు భద్రతా తనిఖీ,ప్రమాదాల డేటాను ఉపయోగించి ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రదేశాలను గుర్తించి ఇంజనీరింగ్ లోపాలను సరిచేయడం,రహదారి అంచులలో గీతలు మరియు మధ్య గీతలతో సహా,స్పష్టంగా కనిపించే,మన్నికైన థర్మోప్లాస్టిక్ గుర్తులను ఉపయోగించడం,సరైన ముందస్తు హెచ్చరిక మరియు దిశానిర్దేశ సమాచారంతో కూడిన రెట్రో-రిఫ్లెక్టివ్ సంకేతాలను ఏర్పాటు చేయడం,పాఠశాలలు,మార్కెట్లు మరియు నివాస ప్రాంతాల సమీపంలో ఫుట్‌పాత్‌లు,పాదచారుల క్రాసింగ్‌లు,ఆశ్రయ ఐలాండ్‌లు వద్ద తగిన లైటింగ్‌ సౌకర్యాలు అందించడం,ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సిస్టమ్స్,క్షతగాత్రులకు వెంటనే వైద్య సహాయం అందించేలా చర్యలు తీసుకుని ప్రమాదాలు నియంత్రణ,మరణాలు నివారణపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించాలన్నారు.

ఏలూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ నుండి పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి మాట్లాడుతూ ప్రమాదాలు ఎక్కువగా సంభవించే బ్లాక్ స్పాట్స్ వద్ద ప్రమాదాల నివారణకు తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.ప్రమాదాల నివారణలో హెల్మెట్,సీట్ బెల్ట్ ప్రాముఖ్యత,రహదారి భద్రతా నియమాలపై పాఠశాలలు,కళాశాలల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.జాతీయ రహదారులపై స్పీడ్ గన్‌లతో ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ,నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వేగ పరిమితిని మించి వెళ్లే వాహనదారులపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నామన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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