Chintoor: జాతీయ రహదారిపై డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం
Chintoor: పోలవరంజిల్లా చింతూరు మండలం సరివెల గ్రామం వద్ద జాతీయ రహదారి 30 పై ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.
Chintoor: పోలవరంజిల్లా చింతూరు మండలం సరివెల గ్రామంలో జాతీయ రహదారి 30 పై ఉన్న పశువులను శనివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో డిసిఎం వ్యాను ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఏడు పశువులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శనివారం అర్ధరాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో డిసిఎం వ్యాను వేగంగా వస్తు రహదారి పై ఉన్న పశువులను ఢీ కొట్టి వెళ్లిపోయిందని చెబుతున్నారు.
ఈ మృతి చెందిన ఏడు పశువులు సరివెల గ్రామానికి చెందిన ముర్రం లక్ష్మయ్య కు చెందినవి. ఏడు ఆవులు మృతి చెందడంతో తాము జీవన ఉపాధి కోల్పోయామని బాధితులు వాపోతున్నారు. మృతి చెందిన పశువులు విలువ సుమారు రెండు లక్షల రూపాయలు ఉంటాయని బాధితులు చెబుతున్నారు.
తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు. జాతీయ రహదారి పై పశువుల మృతి సమాచారం అందుకున్న చింతూరు పోలీస్ అధికారులు సంఘటన స్థలానికి వెళ్లి రహదారి పై ఉన్న పశువులను తొలగించడం జరిగింది. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టి బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు.