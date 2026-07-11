రచన నాకు ఒక గొంతును ఇచ్చింది: సవాళ్లను విజయాలుగా మార్చుకున్న టీనేజ్ రచయిత్రి
రచయిత్రి, యువజన కార్యకర్త మరియు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ విజేత అయిన దేబద్రిత సర్కార్, తన చిన్ననాటి కష్టాల నుండి యువతకు ముఖ్యమైన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించి ప్రచురిత రచయిత్రిగా ఎదిగిన తన ప్రయాణాన్ని వివరిస్తున్నారు.
కేవలం 17 ఏళ్ల వయసులోనే, దేబద్రిత సర్కార్ ఒక యువ రచయిత్రిగా మరియు సామాజిక కార్యకర్తగా ఎదిగారు. మానసిక ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణ నుండి వికలాంగుల సమ్మిళితం, బాలికల హక్కులు మరియు భారతీయ వారసత్వం వరకు అనేక సమస్యలపై అవగాహన కల్పించడానికి ఆమె పదాల శక్తిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ విజేత అయిన ఆమె, ISBN-నమోదిత తొమ్మిది పుస్తకాలను రచించారు మరియు సహ-రచించారు. ఆమె రచనలు ఆరు దేశాల్లోని దాదాపు 20 పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యాయి. అయితే, ఆమె ప్రయాణం సవాళ్లు లేకుండా సాగలేదు. చిన్నతనంలో వేధింపులు మరియు ఆత్మ సందేహాలను ఎదుర్కోవడం నుండి రచన ద్వారా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పొందడం వరకు, దేబద్రిత తన వ్యక్తిగత పోరాటాలను వాదోపవాదాలకు మరియు స్ఫూర్తికి ఒక వేదికగా మార్చుకున్నారు. ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ 2026 కోసం తన ప్రొఫైల్ను సిద్ధం చేసుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆమె ఎదురుదెబ్బలను అధిగమించడం, ఒక లక్ష్యంతో రాయడం, తాను అత్యంత విలువైనదిగా భావించే విజయం, మరియు అర్థవంతమైన మార్పును తీసుకురావడానికి వయస్సు ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాకూడదని తాను ఎందుకు నమ్ముతుందో అనే విషయాలపై 'ది హన్స్ ఇండియా'తో మాట్లాడారు.
ప్ర. మీ ప్రయాణం వేధింపులు మరియు ఆత్మన్యూనతా భావంతో ప్రారంభమైంది. ఆ అనుభవాలను ఒక రచయిత్రిగా, కార్యకర్తగా మారడానికి ప్రేరణగా మలచుకోవడంలో మీకు ఏది సహాయపడింది?
చిన్నప్పుడు, నన్ను తరచుగా ఎగతాళి చేసేవారు మరియు "మూర్ఖురాలు" లేదా "తెలివి తక్కువది" అని పిలిచేవారు. చదువు ద్వారా కష్టాలను అధిగమించిన ఆ గొప్ప పండితుడిని గుర్తు చేస్తూ, మా అమ్మ నన్ను "మూర్ఖపు కాళిదాసు" అని పిలిచి ప్రోత్సహించేది.
ఆ ఆలోచన నాలో నిలిచిపోయింది.
కోవిడ్-19 లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రకృతి నుండి ప్రేరణ పొంది నేను బెంగాలీలో రాయడం ప్రారంభించాను. మొదట్లో, చాలా తక్కువ మంది నా రచనను నమ్మారు, కానీ మా తాతగారు నన్ను కొనసాగించమని ప్రోత్సహించారు.
తరువాత, ఆందోళన, చదువు ఒత్తిడి మరియు ఆత్మన్యూనతా భావంతో సతమతమవుతున్నప్పటికీ, నేను ఆంగ్లంలో రాయడం ప్రారంభించాను. రాయడం నా భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరిచే మరియు మనశ్శాంతిని పొందే మార్గంగా మారింది.
'ది హిందూ'లో నా 'మార్క్స్ మేనియా' వ్యాసం, ఆ తర్వాత 'ది స్టేట్స్మ్యాన్'లో నా కథ ప్రచురితమైనప్పుడు, నా గొంతు ప్రజలకు చేరి, వారిపై ప్రభావం చూపగలదని నేను గ్రహించాను.
ప్ర. మీ విజయాలన్నింటిలో, మీకు అత్యంత ముఖ్యమైనది ఏది మరియు ఎందుకు?
నాకు లభించిన 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' గుర్తింపు నేను అత్యంత విలువైనదిగా భావించే విజయం. పుస్తకాలు రాయడమే ఒక సవాలుతో కూడుకున్న పని అయినప్పటికీ, ఈ గుర్తింపు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే, ఒకే సంవత్సరంలో ఆరు దేశాల్లోని దాదాపు 20 పత్రికలలో నా ప్రచురణలను ఇది గుర్తించింది.
నా వరకు, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సంపాదకులు నా రచనలను అంగీకరించడాన్ని సూచిస్తుంది. అర్థవంతమైన రచనలు సరిహద్దులు దాటి పాఠకులతో అనుసంధానం కాగలవని ఇది చూపించింది మరియు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో రాయడం కొనసాగించడానికి నన్ను ప్రోత్సహించింది.
ప్ర. మీ పుస్తకాలలో చాలా వరకు పర్యావరణ పరిరక్షణ, మానసిక ఆరోగ్యం, దివ్యాంగుల సమ్మిళితం మరియు బాలికల హక్కులపై దృష్టి పెడతాయి. ఈ సమస్యల గురించి రాయడానికి మిమ్మల్ని ఏది ప్రేరేపించింది?
నా పుస్తకాలలో చాలా వరకు నిజ జీవిత అనుభవాలు మరియు నాకు ముఖ్యమైన సమస్యల నుండి ప్రేరణ పొందాయి.
మానసిక ఆరోగ్యంతో నేను పడిన ఇబ్బందులు, యువత తమ భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వ్యక్తపరచడానికి సహాయపడే కవిత్వం రాయడానికి నన్ను ప్రోత్సహించాయి.
ప్రకృతిపై నాకున్న ప్రేమ పర్యావరణ పరిరక్షణపై పుస్తకాలకు ప్రేరణనిచ్చింది, అదే సమయంలో పారా-ఆర్చర్ శీతల్ దేవి సాధించిన విజయాలు దివ్యాంగుల సమ్మిళితం గురించి రాయడానికి నన్ను ప్రేరేపించాయి. ఒక అమ్మాయిగా, విద్య మరియు బాలికలకు సమాన అవకాశాల గురించి కూడా నేను బలంగా భావించాను. నా కథల ద్వారా, చాలా మంది బాలికలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను నేను వెలుగులోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను మరియు వారి కలలకు మద్దతు ఇవ్వమని సమాజాన్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను.
నేను భారత చరిత్ర, సంస్కృతి గురించి కూడా రాశాను, ఎందుకంటే ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయకమైన కథలు యువ పాఠకులలో విస్తృత గుర్తింపుకు అర్హమైనవని నేను నమ్ముతాను.
ప్ర. మీ పుస్తకాలు, బ్లాగులు, పత్రిక మరియు ప్రచారాలు ఎలాంటి ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తాయని మీరు ఆశిస్తున్నారు?
యువత తమపై తాము నమ్మకం ఉంచుకుని, సమాజానికి సానుకూలంగా తోడ్పడేలా అవి స్ఫూర్తినిస్తాయని నేను ఆశిస్తున్నాను. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం, మానసిక శ్రేయస్సుకు మద్దతు ఇవ్వడం, మన సంస్కృతిని కాపాడుకోవడం లేదా సమానత్వం కోసం నిలబడటం వంటి ఏ విషయంలోనైనా, ప్రతి యువకుడు మార్పు తీసుకురాగలడు.
నా కృషి కొద్దిమంది విద్యార్థులను వారి అభిరుచిని కొనసాగించడానికి లేదా సామాజిక సేవ కోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి ప్రేరేపించినా, నేను దానిని విజయంగా భావిస్తాను.
ప్ర. ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ 2026 అభ్యర్థిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థులకు మీరు ఏ సందేశాన్ని అందించాలనుకుంటున్నారు?
పనులు ఎప్పుడూ సులభంగా ఉండవు, ప్రతి ఒక్కరూ ఎదురుదెబ్బలు తింటారు. నేను తిరస్కరణ, ఆత్మ సందేహం మరియు విమర్శలను ఎదుర్కొన్నాను, కానీ నేను రాయడం ఎప్పుడూ ఆపలేదు. ప్రారంభించడానికి మీకు అత్యుత్తమ వనరులు అవసరం లేదు. నేను నా పుస్తకాలను కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్ లేకుండా, కేవలం నా ఫోన్ను ఉపయోగించి రాశాను. వనరుల కంటే నిలకడ, సహనం మరియు నిరంతరం నేర్చుకోవాలనే సంకల్పం చాలా ముఖ్యం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా, మిమ్మల్ని మీరు ఇతరులతో పోల్చుకోవద్దు. ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి వేగంతో ఎదుగుతారు. మీ కలలను వెంబడించకుండా వయసు మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ ఆపకూడదు. పుస్తకం రాయడానికి, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించడానికి లేదా సానుకూల మార్పును తీసుకురావడానికి మీరు పెద్దవారయ్యే వరకు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి, ప్రతిరోజూ మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపరుచుకోండి; మీ కృషి ఖచ్చితంగా ఒక మార్పును తీసుకువస్తుంది.