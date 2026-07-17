హాస్పిటాలిటీ విద్యార్థులు F&B వైపే ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు?
హాస్పిటాలిటీ రంగంలో ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ (F&B) కెరీర్కు డిమాండ్ ఎందుకు పెరుగుతోంది? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
హాస్పిటాలిటీ విద్యార్థుల నయా ట్రెండ్.. లాంగ్ టర్మ్ కెరీర్ కోసం ‘ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్’ (F&B) వైపే మొగ్గు!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలో హాస్పిటాలిటీ (Hospitality) పరిశ్రమ ఒకటి. హోటళ్లు, రిసార్టులు, క్రూయిజ్ లైన్లు, లగ్జరీ డైనింగ్ విభాగాలలో ఈ రంగం ఎన్నో అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో హాస్పిటాలిటీ చదువుతున్న విద్యార్థులు తమ దీర్ఘకాలిక కెరీర్ కోసం ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ (F&B) విభాగాన్ని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు కేవలం కష్టతరమైన ఆపరేషనల్ ఫీల్డ్గా భావించిన F&B.. ఇప్పుడు సృజనాత్మకత, నాయకత్వ లక్షణాలు, అంతర్జాతీయ అవకాశాలు మరియు ఆర్థిక వృద్ధికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది.
హాస్పిటాలిటీ విద్యార్థులు F&B రంగాన్ని తమ కెరీర్గా ఎంచుకోవడానికి గల ముఖ్య కారణాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
1. సృజనాత్మకతకు అపరిమిత అవకాశం
సాధారణ ఉద్యోగాల లాగా కాకుండా, F&B రంగంలో ప్రతిరోజూ సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు అవకాశం ఉంటుంది.
వినూత్నమైన మెనూలను డిజైన్ చేయడం, సిగ్నేచర్ డైనింగ్ కాన్సెప్ట్లను సృష్టించడం, లగ్జరీ ఈవెంట్లను ప్లాన్ చేయడం వంటివి యువతను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
నేటి తరం సోషల్ మీడియా ఫుడ్ కల్చర్, సెలబ్రిటీ షెఫ్లు మరియు విదేశీ వంటకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతున్నారు.
2. విభిన్నమైన మరియు గ్లోబల్ అవకాశాలు
F&B పరిశ్రమ విస్తృతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. కస్టమర్ రిలేషన్స్, రెస్టారెంట్ మేనేజ్మెంట్, మిక్సాలజీ (Mixology), కేటరింగ్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మరియు హాస్పిటాలిటీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వంటి అనేక విభాగాల్లో రాణించవచ్చు.
అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు, విలాసవంతమైన క్రూయిజ్ షిప్లు, గ్లోబల్ రెస్టారెంట్ చైన్స్లో పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విభిన్న సంస్కృతులను, వంట పద్ధతులను నేర్చుకోవచ్చు.
3. వేగవంతమైన కెరీర్ వృద్ధి (Fast Career Growth)
హాస్పిటాలిటీ రంగంలోని ఇతర విభాగాలతో పోలిస్తే F&B లో కెరీర్ గ్రోత్ చాలా వేగంగా ఉంటుంది.
"ఇక్కడ ప్రతిభకు, నిలకడైన పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు త్వరగా లభిస్తుంది. ఒక సాధారణ ట్రైనీ లేదా కామిస్ షెఫ్ (Commis Chef) గా కెరీర్ ప్రారంభించిన వ్యక్తి.. తన కష్టంతో అతి తక్కువ కాలంలోనే రెస్టారెంట్ మేనేజర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ షెఫ్ లేదా జనరల్ మేనేజర్ స్థాయికి ఎదగవచ్చు."
4. సాంకేతికత మరియు సరికొత్త మార్పులు
ఆధునిక F&B రంగాన్ని టెక్నాలజీ పూర్తిగా మార్చేస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) తో కూడిన గెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, డిజిటల్ ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్స్, స్మార్ట్ కిచెన్స్ మరియు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ వంటి అంశాలు నేటి తరం విద్యార్థులలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి.
ముగింపు:
పర్యావరణ హితమైన డైనింగ్ (Sustainable Dining), వెల్నెస్ మెనూలు మరియు లగ్జరీ అనుభవాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. భవిష్యత్తులో F&B కెరీర్కు మరింత ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.