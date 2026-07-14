TGCHE New Courses: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. సరికొత్త డిగ్రీ కోర్సులను ఆవిష్కరించిన TGCHE.. ఇక డిగ్రీతోనే ఉద్యోగం!
Telangana New Degree Courses List: తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి (TGCHE) సరికొత్త న్యూ-ఏజ్ డిగ్రీ కోర్సులను ప్రారంభించింది. ఏవియేషన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫుడ్ టెక్నాలజీ పూర్తి వివరాలు.
TGCHE New Courses List: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించాలనే ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి (TGCHE) విద్యా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. జాతీయ విద్యా విధానం (NEP) యొక్క 'స్థానిక నుండి ప్రపంచ స్థాయికి' అనే స్ఫూర్తితో నూతన తరం (న్యూ-ఏజ్) కోర్సులను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది.
సాంప్రదాయ బీఏ, బీ.కామ్, బీ.ఎస్సీ కోర్సులకు భిన్నంగా.. ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఏవియేషన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిఫెన్స్ మరియు మారిటైమ్ వంటి విభిన్న రంగాలలో ఉపాధి అవకాశాలే లక్ష్యంగా ఈ సరికొత్త కోర్సులను డిజైన్ చేశారు. ఇవి స్థానిక మరియు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అభివృద్ధి చెందుతున్న పారిశ్రామిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మల్టీ-డిసిప్లినరీ మానవ వనరులను సృష్టించనున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా టీజీసీహెచ్ఈ ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వి. బాలకిస్తారెడ్డి మాట్లాడుతూ, “ఒక డిగ్రీ కేవలం మరో ప్రవేశ పరీక్షకు వేదిక కాకూడదు. అది నేరుగా ఉద్యోగం, వ్యవస్థాపకత లేదా ప్రజా సేవకు మార్గాలను తెరవాలి. అందుకే ఆరు సెమిస్టర్ల కాలపరిమితితో, విమానాశ్రయాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, ఆసుపత్రులు, సైబర్ ల్యాబ్ల నుండి ఓడరేవుల వరకు విస్తృత అవకాశాలు కల్పించేలా ఈ పాఠ్యప్రణాళికను రూపొందించాం” అని పేర్కొన్నారు.
ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ - ఇంటర్న్షిప్లకే పెద్దపీట:
ఈ నూతన కోర్సుల యొక్క ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, ఇవి బహుళవిషయకమైనవి (Multi-disciplinary). ఇవి కేవలం ఒకే సబ్జెక్టుకు పరిమితం కాకుండా టెక్నాలజీ, లా, మేనేజ్మెంట్, పబ్లిక్ పాలసీ మరియు నీతిశాస్త్రాలను ఏకీకృతం చేస్తాయి. విద్యార్థులు నిష్క్రియ శ్రోతలుగా కాకుండా క్రమం తప్పకుండా పరిశ్రమ నిపుణులు, ప్రభుత్వ అధికారులను కలుసుకుంటారు. ఇంటర్న్షిప్లు, ప్రాజెక్టులు, స్టడీ టూర్లు మరియు సిమ్యులేషన్స్ అనేవి టైమ్టేబుల్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటాయి.
కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన ప్రముఖ కోర్సులు:
BBA (ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ & అగ్రికల్చరల్ మేనేజ్మెంట్): ఇది ఆహార భద్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాలు, స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాధనాల వినియోగంపై శిక్షణ ఇస్తుంది. గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత అగ్రి-బిజినెస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు, స్టార్టప్లలో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.
BBA (ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్ లైన్, ఎయిర్స్పేస్ & ఎయిర్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్): దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న విమానయాన రంగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని తెచ్చారు. రన్వే నుండి క్యాబిన్ వరకు, ఎయిర్పోర్ట్ ప్లానింగ్, కార్గో మరియు సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్పై సిమ్యులేటర్ల ద్వారా వాస్తవ ప్రపంచ అనుభూతిని అందిస్తారు.
BA (సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ సైబర్ గవర్నెన్స్): పెరుగుతున్న సైబర్ ముప్పుల నేపథ్యంలో సైబర్ చట్టం, డిజిటల్ సాక్ష్యాలు, డేటా ప్రొటెక్షన్ మరియు మేనేజ్మెంట్పై ఈ కోర్సు దృష్టి పెడుతుంది. చట్ట అమలు సంస్థలు, బ్యాంకులు, ఫిన్టెక్ మరియు టెక్నాలజీ సంస్థలలో వీరికి భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది.
BA (డిఫెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్): వ్యూహాత్మక ఆలోచన, జాతీయ-అంతర్జాతీయ భద్రత, ఉగ్రవాద నిరోధం, సరిహద్దు నిర్వహణ మరియు ఇంటెలిజెన్స్ అధ్యయనాలపై శిక్షణ ఉంటుంది. సాయుధ దళాలు, విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలు, థింక్ ట్యాంకులు మరియు జర్నలిజంలో అవకాశాలు లభిస్తాయి.
BBA (మారిటైమ్ టెక్నాలజీ, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్): తెలంగాణ భూపరివేష్టిత రాష్ట్రమైనప్పటికీ, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను శాసించే సముద్ర వాణిజ్య రంగంపై (షిప్పింగ్, మెరైన్ లాజిస్టిక్స్, పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్) ఈ కోర్సు ద్వారా ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అందిస్తారు.
ఇతర కోర్సులు: వీటితో పాటు 'హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్లో BBA', 'భూమి, వ్యవసాయం మరియు గ్రామీణాభివృద్ధిలో BA', మరియు 'ట్రావెల్, టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్లో BBA' కోర్సులను కూడా ప్రవేశపెట్టారు.
రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్య కేవలం పాత మార్గాలకే పరిమితం కాకుండా, వినూత్న రంగాలలో సరికొత్త ఉపాధి ద్వారాలను తెరిచేలా TGCHE ఈ విద్యా సంస్కరణలను చేపట్టింది. కళాశాలలు కూడా ప్రయోగశాలలు, సిమ్యులేటర్లు మరియు డిజిటల్ సాధనాలలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. విద్యార్థులు ఈ నూతన కోర్సులను సద్వినియోగం చేసుకుని పారిశ్రామిక నైపుణ్యాలతో క్యాంపస్ నుండి బయటకు అడుగుపెట్టినప్పుడే రాష్ట్ర, దేశాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని ప్రొఫెసర్ బాలకిస్తారెడ్డి స్పష్టం చేశారు.