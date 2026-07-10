Telangana: నేడు విద్యాసంస్థల బంద్.. వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..
Telangana: తెలంగాణలో నేడు రాష్ట్రవ్యాప్త పాఠశాలల బంద్కు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి.
Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యావ్యవస్థలో దశాబ్దాలుగా నెలకొన్న పలు సమస్యల పరిష్కారం కోసం వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు శుక్రవారం నాడు (నేడు) రాష్ట్రవ్యాప్త పాఠశాలల బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల సంఖ్యను తగ్గించే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని, విద్యాశాఖకు పూర్తి సమయం కేటాయించేలా ప్రత్యేకంగా ఒక మంత్రిని నియమించాలనే ప్రధాన డిమాండ్లతో ఈ బంద్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 27 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అందుబాటులో ఉండగా, వాటిని కేవలం 4 వేలకు కుదించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని ఎస్ఎఫ్ఐ (SFI), డీవైఎఫ్ఐ (DYFI) నాయకులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవడంతో పాటు, ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల్లో ఇష్టారాజ్యంగా పెరుగుతున్న ఫీజులను అరికట్టేందుకు బలమైన "ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని" తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్పొరేట్ స్కూళ్లు వ్యాపార కేంద్రాలుగా మారి విచ్చలవిడిగా పుస్తకాలు, నోట్ బుక్స్ విక్రయించడాన్ని అడ్డుకోవాలని మండిపడ్డారు.
విద్యార్థి సంఘాల డిమాండ్లు ఇవే:
రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘకాలంగా ఖాళీగా ఉన్న టీచర్, ఎంఈఓ (MEO), డీఈఓ (DEO), మరియు లెక్చరర్ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి. అద్దె భవనాల్లో నడుస్తున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, హాస్టళ్లు, గురుకులాలకు శాశ్వత సొంత భవనాలను నిర్మించాలి. ప్రభుత్వ ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలల్లో తక్షణమే మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేయాలి. విద్యాహక్కు చట్టాన్ని (RTE) పక్కాగా అమలు చేస్తూ.. అన్ని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో పేద విద్యార్థులకు 25 శాతం ఉచిత ప్రవేశాలు కల్పించాలి. నూతన విద్యా విధానాన్ని (NEP) రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం లేదని అసెంబ్లీలో అధికారికంగా తీర్మానం చేయాలి.
వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు:
ఈ బంద్ పిలుపు నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్తగా చాలా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలల యాజమాన్యాలు శుక్రవారం నాడు విద్యాసంస్థలకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల మొబైల్ ఫోన్లకు గురువారం మధ్యాహ్నం నుంచే సందేశాలు (Messages) పంపారు. దీంతో శుక్రవారం బంద్, శనివారం రెండో శనివారం (Second Saturday) సెలవు, ఆపై ఆదివారం రావడంతో విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు లాంగ్ వీకెండ్ సెలవులు కలిసి వచ్చాయి.