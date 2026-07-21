Prodigy Championship 2026: విలక్షణమైన గణిత సవాలు.. పెద్ద శబ్దాల మధ్య పిల్లల అపారమైన ఏకాగ్రత!
Prodigy Championship 2026: హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రోడిజీ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో పెద్దగా సంగీతం మోగుతుండగా 3,200 మంది పిల్లలు లెక్కలు చేసి ఏకాగ్రతను చాటుకున్నారు.
Prodigy Championship 2026: పరీక్ష రాయాలంటే చుట్టూ పూర్తి నిశ్శబ్దం ఉండాలనే సంప్రదాయ భావనను తలకిందులు చేస్తూ, హైదరాబాద్లో ఒక వినూత్న దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. నేపథ్యంలో పెద్దగా వినబడుతున్న సంగీతం, చప్పట్లు, సందడి మధ్య వేలాది మంది పిల్లలు అత్యంత ఏకాగ్రతతో మానసిక అంకగణిత (Mental Arithmetic) సమస్యలను పరిష్కరించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
3,200 మందికి పైగా చిన్నారుల భాగస్వామ్యం:
శంషాబాద్లోని క్లాసిక్ కన్వెన్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన 'తెలంగాణ రీజినల్ ప్రోడిజీ ఛాంపియన్షిప్ 2026'లో భాగంగా ఈ ప్రత్యేక 'కాన్సంట్రేషన్ రౌండ్' (Concentration Round) జరిగింది. 5 నుండి 14 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల 3,200 మందికి పైగా పిల్లలు ఇందులో పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, 300 మందికి పైగా ఇన్విజిలేటర్లతో కలిపి దాదాపు 5,000 మందితో ఈ వేదిక ఒక పరీక్షా హాలులా కాకుండా ఉత్సాహభరితమైన సాంస్కృతిక వేడుకలా కనిపించింది.
ఆటంకాల మధ్య అనూహ్య కచ్చితత్వం:
సాధారణ పరీక్ష వాతావరణానికి పూర్తి భిన్నంగా ఈ రౌండ్ సాగింది. నిమిషాల్లో లెక్కలు పూర్తి చేస్తూనే.. పాటలు పాడటం, చప్పట్లు కొట్టడం, నృత్యం చేయడం వంటివి ప్రోత్సహించారు. హాలు అంతా పెద్ద శబ్దంతో సంగీతం మోగుతున్నప్పటికీ, పాల్గొన్న చిన్నారులు ఏమాత్రం పరధ్యానానికి గురికాకుండా అత్యంత వేగంగా, కచ్చితత్వంతో సమాధానాలు రాశారు.
ఈ పరీక్ష ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఇదే:
బాహ్య ప్రపంచం నుండి ఎంతటి ఆటంకాలు ఎదురైనా పిల్లలు తమ దృష్టిని, ఏకాగ్రతను ఎలా నిలుపుకోగలరో అంచనా వేయడమే ఈ వినూత్న కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ నోటిఫికేషన్లతో నిండిన నేటి డిజిటల్ యుగంలో పిల్లలకు స్థిరమైన ఏకాగ్రత అనేది అత్యంత కీలకమైన నైపుణ్యంగా మారిందని విద్యా నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు.
అబాకస్ ఆధారిత విధానాలు, మానసిక అంకగణిత శిక్షణ వల్ల పిల్లలలో గణన వేగంతో పాటు జ్ఞాపకశక్తి, వినికిడి నైపుణ్యాలు మరియు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని విద్యావేత్తలు పేర్కొంటున్నారు. సంగీత ప్రదర్శనను తలపించే వాతావరణంలో వేలాది మంది చిన్నారులు సంక్లిష్టమైన గణిత సమస్యలను సాధించిన ఈ తీరు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది.