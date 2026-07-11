Mental Math Skills2026: ప్రాంతీయ ప్రాడిజీ ఛాంపియన్షిప్లో విద్యార్థులు తమ మానసిక గణిత నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించనున్నారు
Mental Math Skills2026: పిల్లల అభ్యసనంలో మానసిక అంకగణితం మరియు జ్ఞాన నైపుణ్యాల పాత్రను చాటిచెప్పే 22వ తెలంగాణ ప్రాంతీయ ప్రోడిజీ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 4 నుండి 14 సంవత్సరాల వయస్సు గల 3,200 మందికి పైగా విద్యార్థులు జూలై 12న శంషాబాద్లోని క్లాసిక్ కన్వెన్షన్ త్రీలో పాల్గొననున్నారు.
హైదరాబాద్: పిల్లల అభ్యసనంలో మానసిక అంకగణితం మరియు జ్ఞాన నైపుణ్యాల పాత్రను చాటిచెప్పే 22వ తెలంగాణ ప్రాంతీయ ప్రోడిజీ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 4 నుండి 14 సంవత్సరాల వయస్సు గల 3,200 మందికి పైగా విద్యార్థులు జూలై 12న శంషాబాద్లోని క్లాసిక్ కన్వెన్షన్ త్రీలో పాల్గొననున్నారు.
SIP అబాకస్ వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ వార్షిక ఛాంపియన్షిప్లో మానసిక అంకగణితం, జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, దృశ్యీకరణ, వేగం మరియు కచ్చితత్వం వంటి అంశాలలో పోటీలు ఉంటాయి. ఇందులో పాల్గొనేవారు కాలిక్యులేటర్లు, కాగితం లేదా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉపయోగించకుండా, గణిత సమస్యలను మానసికంగానే పరిష్కరిస్తారు.
ఈ కార్యక్రమంలోని ముఖ్య ఆకర్షణలలో ఒకటి 'ఏకాగ్రత రౌండ్'. ఇందులో, నేపథ్యంలో పెద్దగా సంగీతం వినిపిస్తుండగా విద్యార్థులు మానసిక అంకగణిత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
నేటి సాంకేతికత-ఆధారిత వాతావరణంలో రోజురోజుకు ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటున్న నైపుణ్యమైన, ఆటంకాలు ఎదురైనా ఏకాగ్రతతో మరియు కచ్చితత్వంతో ఉండగల పిల్లల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ కార్యాచరణ రూపొందించబడింది.
ఈ పోటీలో ఐదేళ్ల చిన్నారులతో సహా వివిధ వయసుల పిల్లలు పాల్గొంటారు. వీరు క్రమబద్ధమైన అబాకస్ మరియు మానసిక గణిత శిక్షణ ద్వారా అభివృద్ధి చేసుకున్న మానసిక గణన పద్ధతులను ప్రదర్శిస్తారు.
నిర్వాహకుల ప్రకారం, ఈ ఛాంపియన్షిప్ పిల్లలలో గణితాన్ని ఒక ఆసక్తికరమైన మరియు ఆనందదాయకమైన విషయంగా ప్రోత్సహించడంతో పాటు, వారిలో శ్రద్ధ, జ్ఞాపకశక్తి, తార్కిక ఆలోచన మరియు సమస్య పరిష్కారం వంటి జ్ఞానాత్మక సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడటాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ కార్యక్రమానికి జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్, తెలంగాణ ప్రభుత్వ గృహనిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి వి.పి. గౌతమ్, మరియు ఆర్కా గ్లోబల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ పన్నూరు ప్రభాకర్ హాజరవుతారు.
రీజినల్ ప్రోడిజీ ఛాంపియన్షిప్ అనేది ఎస్ఐపి అబాకస్ యొక్క ప్రధాన వార్షిక కార్యక్రమం. ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యావేత్తలు మరియు బాలల అభివృద్ధి నిపుణులను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యుగంలో విమర్శనాత్మక ఆలోచన, ఏకాగ్రత మరియు విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యం వంటి నైపుణ్యాలపై ప్రాధాన్యత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, తరగతి గది అభ్యాసానికి మించి మొత్తం జ్ఞానాత్మక అభివృద్ధికి మానసిక గణిత శిక్షణ ఎలా దోహదపడుతుందో ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని యువ అభ్యాసకులకు అందించడానికి ఈ ఛాంపియన్షిప్ ప్రయత్నిస్తుంది.