NEET UG 2026 Result: నీట్-యూజీ 2026 ఫలితాల్లో శ్రీ చైతన్య రికార్డుల వేట.. టాప్ 10లో ఐదు ర్యాంకులు కైవసం!
NEET UG 2026 Result: నీట్ యూజీ 2026 ఫలితాల్లో ఆల్ ఇండియా మొదటి ర్యాంకుతో పాటు టాప్ 10లో ఐదు ర్యాంకులు సాధించిన శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు.
NEET UG 2026 Result: జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (NEET UG 2026) ఫలితాల్లో శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు అసాధారణ విజయాలతో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాయి. దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన ఈ వైద్య ప్రవేశ పరీక్షలో శ్రీ చైతన్య విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో అగ్రశ్రేణి ర్యాంకులను కొల్లగొట్టి, పోటీ పరీక్షల శిక్షణలో తమకు తిరుగులేదని మరోసారి నిరూపించారు. అఖిల భారత స్థాయిలో (AIR) మొదటి 10 ర్యాంకులలో ఏకంగా ఐదు స్థానాలను ఈ సంస్థ విద్యార్థులే దక్కించుకోవడం విశేషం.
టాప్ 10 జాతీయ విజేతలు వీరే:
శ్రీ చైతన్యకు చెందిన ఐదుగురు విద్యార్థులు ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో టాపర్లుగా నిలిచారు.
ఆర్యన్ గుప్తా: ఆల్ ఇండియా 1వ ర్యాంక్ (AIR 1)
ఉప్లక్ష్య గోయల్: ఆల్ ఇండియా 3వ ర్యాంక్ (AIR 3)
బుర సాయి శరణ్: ఆల్ ఇండియా 5వ ర్యాంక్ (AIR 5)
కె. హనీష్: ఆల్ ఇండియా 6వ ర్యాంక్ (AIR 6)
గౌరవ్ సింగ్: ఆల్ ఇండియా 9వ ర్యాంక్ (AIR 9)
రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ మొదటి 10 ర్యాంకులలో 1, 3 మరియు 9వ ర్యాంకులను సాధించి శ్రీ చైతన్య విద్యార్థులు పట్టు సాధించారు.
అన్ని విభాగాల్లోనూ ప్రభంజనం:
టాప్ 10 తో పాటు వివిధ కేటగిరీల పరిధిలో శ్రీ చైతన్య విద్యార్థులు భారీ సంఖ్యలో ర్యాంకులు సాధించి ఘనవిజయం సాధించారు:
టాప్ 20 లోపు 6 ర్యాంకులు
టాప్ 50 లోపు 12 ర్యాంకులు
టాప్ 100 లోపు 18 ర్యాంకులు
టాప్ 1,000 లోపు ఏకంగా 84 ర్యాంకులు
జాతీయ స్థాయి అగ్రశ్రేణి ర్యాంకులలో 100 మందికి పైగా విద్యార్థులు నిలిచారు.
విజయ సూత్రం ఇదే:
ఈ అద్భుతమైన ఫలితాలపై శ్రీ చైతన్య యాజమాన్యం హర్షం వ్యక్తం చేసింది. విద్యార్థుల అంకితభావం, తల్లిదండ్రుల నమ్మకం మరియు అధ్యాపక బృందం యొక్క కఠోర శ్రమే ఈ విజయానికి మూలస్తంభాలని ప్రశంసించింది. అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల పర్యవేక్షణ, శాస్త్రీయంగా రూపొందించిన విద్యా ప్రణాళిక, నాణ్యమైన స్టడీ మెటీరియల్ మరియు నిరంతర మూల్యాంకన పరీక్షలతో కూడిన 'విద్యార్థి-కేంద్రీకృత విద్యా విధానం' వల్లే ప్రతి ఏటా ఇలాంటి అద్భుతాలు సాధ్యమవుతున్నాయని సంస్థ పేర్కొంది. నీట్ పరీక్షలో విజయం అనేది విద్యార్థుల క్రమశిక్షణ, నిరంతర కృషి మరియు ఏకాగ్రతతో కూడిన సన్నద్ధతకు నిదర్శనమని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.