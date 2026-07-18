Home కెరీర్ & ఉద్యోగాలుNEET-UG 2026: నీట్-యూజీ 2026 ఫలితాల్లో నారాయణ విద్యాసంస్థల ప్రభంజనం.. టాప్ 20లో 4 ర్యాంకులు కైవసం!

NEET-UG 2026: నీట్-యూజీ 2026 ఫలితాల్లో నారాయణ విద్యాసంస్థల ప్రభంజనం.. టాప్ 20లో 4 ర్యాంకులు కైవసం!

NEET-UG 2026: నీట్ యూజీ 2026 ఫలితాల్లో జాతీయ స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకుతో పాటు టాప్ 20లో నాలుగు ర్యాంకులు సాధించిన నారాయణ విద్యాసంస్థలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 July 2026 6:00 AM IST
NEET-UG 2026
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NEET-UG 2026: నీట్-యూజీ 2026 ఫలితాల్లో నారాయణ విద్యాసంస్థల ప్రభంజనం.. టాప్ 20లో 4 ర్యాంకులు కైవసం!

NEET-UG 2026: ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (NEET-UG 2026) ఫలితాల్లో నారాయణ విద్యాసంస్థలు తమ అద్భుతమైన విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తూ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాయి. ఓపెన్ కేటగిరీలో అగ్రశ్రేణి ర్యాంకులను సాధించి జాతీయ స్థాయిలో మరోసారి తమ విద్యా శ్రేష్ఠతను చాటుకున్నాయి. సంస్థకు చెందిన విద్యార్థులు టాప్ 20 లోనే ఏకంగా నాలుగు ర్యాంకులను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.

టాప్ 20 విజేతలు వీరే:

నారాయణ కోచింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో అగ్రస్థానాల్లో నిలిచారు.

ఆర్యన్ గుప్తా: ఆల్ ఇండియా 1వ ర్యాంక్ (AIR 1)

గౌరవ్ సింగ్: ఆల్ ఇండియా 9వ ర్యాంక్ (AIR 9)

క్రిష్ గుప్తా: ఆల్ ఇండియా 15వ ర్యాంక్ (AIR 15)

కార్తీక్ చౌదరి: ఆల్ ఇండియా 16వ ర్యాంక్ (AIR 16)

జాతీయ స్థాయిలో తిరుగులేని ఆధిక్యం:

టాప్ 20 లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అత్యంత కఠినమైన ఈ పోటీ పరీక్షలో నారాయణ విద్యార్థులు భారీ స్థాయిలో ర్యాంకులు సాధించారు. ఓపెన్ కేటగిరీలో టాప్ 100 లోపు 18 ర్యాంకులు, అలాగే టాప్ 1,000 లోపు 48 ర్యాంకులను కైవసం చేసుకుని వైద్య విద్యా శిక్షణలో తమకు తిరుగులేదని నిరూపించారు.

విజయానికి కారణమైన ప్రత్యేక బోధనా పద్ధతులు:

47 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన నారాయణ విద్యాసంస్థలు జేఈఈ, నీట్ మరియు ఒలింపియాడ్స్ వంటి పరీక్షల్లో నిలకడగా రాణిస్తున్నాయి. విద్యార్థుల మానసిక శ్రేయస్సును కాపాడే ప్రత్యేక కార్యక్రమం 'దిశ'తో పాటు, మారుతున్న పరీక్షల సరళికి అనుగుణంగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల (CBT) కోసం సరికొత్త కృత్రిమ మేధ ఆధారిత వైద్య శిక్షణను అందిస్తున్నట్లు సంస్థ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి. సింధూర నారాయణ తెలిపారు.

మరో డైరెక్టర్ శ్రీమతి పి. శరణి పొంగూరు మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు తల్లిదండ్రుల సమిష్టి కృషే ఈ విజయానికి కారణమన్నారు. సంస్థకు చెందిన సొంత డిజిటల్ అభ్యాస వేదిక 'ఎన్‌లెర్న్' ద్వారా ఉపాధ్యాయులు ప్రతి విద్యార్థి పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ, వ్యక్తిగత లోపాలను సరిదిద్దడం ఈ అద్భుత ఫలితాలకు ఎంతగానో తోడ్పడిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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