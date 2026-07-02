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నీట్ పీజీ 2026: పరీక్షా విధానంలో కీలక మార్పులు..

NEET PG 2026: దేశవ్యాప్తంగా వైద్య రంగంలో ఉన్నత చదువుల కోసం నిర్వహించే నీట్ పీజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన విడుదలైంది.

Srinivas Rao
Published on: 2 July 2026 6:32 PM IST
NEET PG 2026
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నీట్ పీజీ 2026: పరీక్షా విధానంలో కీలక మార్పులు..

NEET PG 2026: దేశవ్యాప్తంగా వైద్య రంగంలో ఉన్నత చదువుల కోసం నిర్వహించే నీట్ పీజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన విడుదలైంది. ఈ ఏడాది పరీక్షా విధానంలో , దరఖాస్తు ప్రక్రియలో నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇన్ మెడికల్ సైన్సెస్ కీలక మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. ఆగస్టు 30న జరిగే ఈ పరీక్షకు అర్హులైన అభ్యర్థులు జులై 21 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు … షెడ్యూల్

నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇన్ మెడికల్ సైన్సెస్ విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, నీట్ పీజీ పరీక్షను ఆగస్టు 30వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఒకే షిఫ్టులో నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్ష ఆన్‌లైన్ కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాల వరకు జరుగుతుంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు జులై 21వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల 55 నిమిషాల లోపు ఆన్‌లైన్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. పరీక్షకు సంబంధించిన కేంద్రాల కేటాయింపు వివరాలను ఆగస్టు 11న వెల్లడించనుండగా, పరీక్షా ఫలితాలను సెప్టెంబరు 30వ తేదీ నాటికి విడుదల చేయనున్నట్లు బోర్డు స్పష్టం చేసింది. చివరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండకుండా అభ్యర్థులు త్వరితగతిన దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

ప్రశ్నల సంఖ్య తగ్గింపు … మార్కింగ్ విధానం

ఈ ఏడాది పరీక్షా విధానంలో తీసుకొచ్చిన అతిపెద్ద మార్పు ప్రశ్నల సంఖ్య తగ్గింపు. గతంలో నీట్ పీజీ పరీక్షలో 200 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఇచ్చేవారు, కానీ ఈ సారి ఆ సంఖ్యను 180కి తగ్గించారు. మొత్తం పరీక్షా సమయం 3 గంటల 30 నిమిషాలుగా అలాగే ఉంటుంది, దీనివల్ల అభ్యర్థులకు ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కొంత అదనపు సమయం లభిస్తుంది. మార్కింగ్ విధానంలో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ప్రతి సరైన సమాధానానికి నాలుగు మార్కులు లభిస్తాయి, అలాగే ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక మార్కు చొప్పున నెగెటివ్ మార్కింగ్ విధానంలో కోత విధిస్తారు. సమాధానం ఇవ్వని ప్రశ్నలకు ఎలాంటి మార్కులు కేటాయించరు మరియు తగ్గించరు కూడా. వైద్య పాఠ్యప్రణాళికలోని వివిధ అంశాలపై అభ్యర్థుల అవగాహనను ఈ ప్రశ్నల ద్వారా అంచనా వేస్తారు.

దరఖాస్తు రుసుము , కేంద్రాల ఎంపికలో మార్పులు

దరఖాస్తు రుసుము విషయానికి వస్తే, జనరల్, ఓబీసీ , ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులు 3,500 రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన అన్ని కేటగిరీల అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు రుసుము 2,500 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. పరీక్షా కేంద్రాల ఎంపికలో కూడా ఈసారి సరికొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చారు. గతంలో ఉన్నట్లుగా అభ్యర్థులు నేరుగా తమకు నచ్చిన నగరాలను ఎంచుకునే వీలు లేదు. దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపే సమయంలో అభ్యర్థులు మూడు రాష్ట్రాలను ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో మొదటి ప్రాధాన్యతగా అభ్యర్థి ప్రస్తుత నివాస చిరునామాకు సంబంధించిన రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోవాలి. రెండు , మూడవ ప్రాధాన్యతలుగా పొరుగు రాష్ట్రాలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తును సమర్పించిన తర్వాత ఏ దశలోనూ ఈ వివరాలను మార్చడానికి వీలుపడదని బోర్డు కచ్చితంగా పేర్కొంది.

అభ్యర్థులకు ముఖ్య గమనిక

ఈసారి పరీక్షా కేంద్రాల కేటాయింపు మొదట వచ్చిన వారికి మొదటి ప్రాధాన్యత అనే పద్ధతిలో జరగదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల అభ్యర్థులు తొందరపడి తప్పుడు వివరాలతో దరఖాస్తులు నింపకుండా, పూర్తి జాగ్రత్తలతో దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని సూచించింది. దరఖాస్తు సవరణల సమయంలో కూడా చిరునామాను లేదా రాష్ట్ర ప్రాధాన్యతలను మార్చుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వబడదు. కాబట్టి వైద్య విద్యార్థులు ఈ కొత్త నిబంధనలను నిశితంగా గమనించి, ప్రణాళికాబద్ధంగా పరీక్షకు సిద్ధం కావాలని విద్యా నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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