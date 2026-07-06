Layoffs: మీ సేవలు ఇక చాలు ఇంటికి వెళ్లండి.. లేఆఫ్స్ ప్రకటించిన టెక్ దిగ్గజం
Layoffs: మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ తన మొత్తం ఉద్యోగుల్లో 2.5 శాతం మందిని తొలగించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
Microsoft Layoffs: గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ మరోసారి భారీ ఎత్తున ఉద్యోగుల తొలగింపునకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వ్యయ నియంత్రణ, వ్యాపార పునర్వ్యవస్థీకరణే లక్ష్యంగా కంపెనీ తన మొత్తం ఉద్యోగుల్లో సుమారు 2.5 శాతం మందిని ఇంటికి పంపేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ నిర్ణయానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వారం ప్రారంభంలోనే వెలువడే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం.
ఈ విడత లేఆఫ్స్ ప్రధానంగా సేల్స్, కన్సల్టింగ్ విభాగాలతో పాటు, మైక్రోసాఫ్ట్కు చెందిన ప్రముఖ గేమింగ్ బ్రాండ్ ఎక్స్బాక్స్ విభాగంపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఉద్యోగులు ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఇప్పటికే ఎక్స్బాక్స్ విభాగంలో మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ను తగ్గించడం, అంతర్గత మార్పులు చేయడంపై యాజమాన్యం సుదీర్ఘ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే, ఈ ప్రచారాలపై మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.
ప్రస్తుతం టెక్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతికత వైపు మైక్రోసాఫ్ట్ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం కంపెనీ భారీగా నిధులను వెచ్చిస్తోంది. ఒకవైపు ఏఐపై పెట్టుబడులు పెంచుతూనే, మరోవైపు రోజువారీ నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలనే వ్యూహాత్మక ఆలోచనతోనే ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గత ఏడాది కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ తన మొత్తం సిబ్బందిలో దాదాపు 4 శాతం మందిని తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఉద్యోగాల కోతలు కేవలం మైక్రోసాఫ్ట్కే పరిమితం కాలేదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత దాదాపు అన్ని ప్రముఖ టెక్ కంపెనీలు మానవ వనరులను తగ్గించుకునే పనిలో పడ్డాయి. సోషల్ మీడియా దిగ్గజం 'మెటా' ఈ ఏడాది తన ఉద్యోగుల్లో ఏకంగా 10 శాతం మందిని తగ్గించుకోనున్నట్లు ప్రకటించగా, ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 16 వేల మంది ఉద్యోగులపై వేటు వేసేందుకు సిద్ధమైంది.
మొత్తానికి, సాంకేతికత మారుతున్న కొద్దీ ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగ భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. ఏఐ పుణ్యమా అని కంపెనీలు లాభాల బాట పడుతున్నప్పటికీ, సాధారణ ఉద్యోగులకు మాత్రం లేఆఫ్స్ సెగ తప్పడం లేదు.