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Study in Germany: ఉచిత విద్య, బంపర్ ఆఫర్లు..జర్మనీలో రికార్డు స్థాయిలో భారతీయ విద్యార్థులు

Indian Students in Germany: ఉచిత విద్య, తక్కువ ఖర్చుతో జర్మనీలో భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య ఐదేళ్లలో రెట్టింపు అయింది. పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూడండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 15 July 2026 1:51 AM IST
Study in Germany
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Study in Germany: ఉచిత విద్య, బంపర్ ఆఫర్లు..జర్మనీలో రికార్డు స్థాయిలో భారతీయ విద్యార్థులు

Indian Students in Germany: ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థులకు జర్మనీ హాట్ డెస్టినేషన్‌గా మారింది. గత ఐదేళ్లలోనే అక్కడ చేరే భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. ప్రముఖ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ సంస్థ ‘ఆక్సిలో ఫిన్‌సర్వ్’ వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం.. 2020లో జర్మనీలోని భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 28,905 కాగా, 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి ఆ సంఖ్య ఏకంగా 59,419కి చేరింది. దీనితో జర్మనీలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోటాలో చైనాను వెనక్కి నెట్టి భారతదేశం అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లింది.

ప్రత్యామ్నాయాలపై విద్యార్థుల చూపు

సాధారణంగా భారతీయ విద్యార్థులు యూఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా దేశాలకు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆయా దేశాల్లో విపరీతంగా పెరిగిన ట్యూషన్ ఫీజులు, కఠినతరమైన వీసా నిబంధనల వల్ల విద్యార్థులు జర్మనీ, ఐర్లాండ్, ఫ్రాన్స్, నెదర్లాండ్స్ వంటి ఐరోపా దేశాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

జర్మనీ క్రేజ్‌కు గల 3 ముఖ్య కారణాలు:

ఉచిత విద్య: జర్మనీలోని ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలలో ఎలాంటి ట్యూషన్ ఫీజులు ఉండవు. విద్యార్థులు కేవలం సెమిస్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫీజు కింద రూ. 6,000 నుండి రూ. 38,000 వరకు మాత్రమే చెల్లిస్తారు. ఇందులో ఉచిత స్థానిక రవాణా (బస్, ట్రైన్ పాస్) సదుపాయం కూడా ఉంటుంది.

ఇంగ్లీష్ మీడియం కోర్సులు: భాషా సమస్య లేకుండా అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోసం ప్రస్తుతం దాదాపు 2,400 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్‌లను పూర్తిగా ఆంగ్లంలోనే బోధిస్తున్నారు.

భారీగా తగ్గుతున్న ఖర్చు: యూఎస్, యూకేలలో రెండేళ్ల మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి కావడానికి రూ. 45 లక్షల నుండి రూ. 70 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుండగా, జర్మనీలో జీవన వ్యయాలతో కలిపి కేవలం రూ. 22 లక్షల నుండి రూ. 28 లక్షల లోపే పూర్తవుతుంది. (అయితే ఏడాది జీవన వ్యయం కోసం విద్యార్థులు రూ. 12.9 లక్షలతో ఒక బ్లాక్డ్ అకౌంట్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది).

ఆకట్టుకుంటున్న ఉపాధి అవకాశాలు

జర్మనీలో చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగం వెతుక్కునేందుకు 18 నెలల పాటు పోస్ట్-స్టడీ వర్క్ వీసా లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం జర్మనీ తీవ్ర నైపుణ్య కొరతను ఎదుర్కొంటోంది. 'ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ రీసెర్చ్' అంచనా ప్రకారం 2035 నాటికి జర్మనీకి 70 లక్షల మంది నైపుణ్యం గల కార్మికులు అవసరం కానున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్, ఐటీ నిపుణులకు ప్రారంభంలోనే ఏడాదికి రూ. 49 లక్షల నుండి రూ. 70 లక్షల వరకు భారీ ప్యాకేజీలు లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ 'EU బ్లూ కార్డ్' సులభంగా పొందే వీలుండటంతో దీర్ఘకాలిక స్థిరపడటానికి మార్గం సుగమం అవుతోంది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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