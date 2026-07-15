IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్లో ఘనంగా అంతర్జాతీయ గణిత సదస్సు.. 13 దేశాల ప్రతినిధుల భాగస్వామ్యం!
IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్లో జరిగిన 4వ అంతర్జాతీయ అనువర్తిత గణిత సదస్సుకు 13 దేశాల పరిశోధకులు హాజరయ్యారు.
IIT Hyderabad: ప్రస్తుత ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో శాస్త్రీయ, సాంకేతిక సవాళ్లను పరిష్కరించడంలో అనువర్తిత గణిత శాస్త్రం (Applied Mathematics) కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఐఐటీ హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బి.ఎస్. మూర్తి పేర్కొన్నారు. ఐఐటీ హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన 4వ అంతర్జాతీయ అనువర్తిత గణిత శాస్త్ర పురోగతుల సదస్సు (RAAM 2026) ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. జూలై 6 నుండి జూలై 8 వరకు మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ సదస్సులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ గణిత శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు మరియు పరిశోధకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్పందన
గణిత శాస్త్ర విభాగం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ మెగా సదస్సుకు నాలుగు ఖండాలలోని 13 దేశాలకు చెందిన 190కి పైగా ప్రముఖ విద్యా సంస్థల నుండి 700కు పైగా పరిశోధనా పత్రాలు (Research Papers) వచ్చాయి. ఇందులో పాల్గొన్న సంస్థలలో దాదాపు సగం భారతదేశానికి చెందిన ఐఐటీలు, ఐఐఎస్సి, ఐఐఎస్ఈఆర్లు, ఎన్ఐటీలు, ఐఐఐటీలు మరియు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండటం విశేషం. అనువర్తిత గణిత శాస్త్రంపై ఐఐటీ హైదరాబాద్ నిర్వహించిన అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ సమావేశాలలో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.
కీలక రంగాలపై లోతైన చర్చలు
సదస్సు ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్ జి. రమేష్, కన్వీనర్లు ప్రొఫెసర్ సి.ఎస్. శాస్త్రి, ప్రొఫెసర్ వికాస్ కృష్ణమూర్తి, ప్రొఫెసర్ జ్యోతిర్మయ్ రాణాల పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ సదస్సులో సరికొత్త అంశాలపై మేధోమథనం సాగింది.
♦ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ & కంప్యూటేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్
♦ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) & మెషిన్ లెర్నింగ్ (ML)
♦ డేటా సైన్స్ & మెడికల్ ఇమేజింగ్
ఆరోగ్య సంరక్షణ, అధునాతన ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటింగ్ వంటి సాంకేతిక రంగాలలో ఎదురయ్యే సంక్లిష్ట సమస్యలకు గణిత సూత్రాల ద్వారా ఎలాంటి పరిష్కారాలు కనుగొనవచ్చో పరిశోధకులు తమ పత్రాల ద్వారా వివరించారు.
అంతర్జాతీయ పరిశోధనలకు వేదిక
గతంలో దుబాయ్, వారణాసి, కొలంబో నగరాల్లో జరిగిన సదస్సుల పరంపరను కొనసాగిస్తూ ఈ ఏడాది ‘రామ్ 2026’ను ఐఐటీ హైదరాబాద్లో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం యువ పరిశోధకులకు, విద్యార్థులకు ప్రపంచస్థాయి నిపుణులతో సంభాషించడానికి మరియు అంతర్జాతీయ పరిశోధన భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన వేదికగా నిలిచింది. ప్రపంచ ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంతర్విభాగ పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడంలో ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని నిర్వాహకులు ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.