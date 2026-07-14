IIM–Kashipur: ఐఐఎం కాశీపూర్లో 2026–28 విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం.. 504 మంది విద్యార్థులతో కొత్త బ్యాచ్ రెడీ!
IIM–Kashipur: ఐఐఎం కాశీపూర్ 2026-28 విద్యా సంవత్సరానికి ఎంబీఏ, పీహెచ్డీ కోర్సుల్లో 504 మందిని చేర్చుకుంది. ఇందులో మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరిగింది.
IIM–Kashipur: ప్రతిష్టాత్మక బిజినెస్ స్కూల్ 'ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్' (ఐఐఎం) కాశీపూర్, 2026–28 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ నూతన బ్యాచ్ను ఘనంగా ఆహ్వానించింది. ఈసారి ఎంబీఏ, ఎంబీఏ (అనలిటిక్స్), మరియు పీహెచ్డీ ప్రోగ్రామ్లలో కలిపి మొత్తం 504 మంది విద్యార్థులను చేర్చుకున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ కొత్త బృందంలో విద్యా నేపథ్యాలు, వృత్తిపరమైన అనుభవం, మరియు లింగ ప్రాతినిధ్యంలో అద్భుతమైన వైవిధ్యం (డైవర్సిటీ) కనిపిస్తోంది.
కోర్సుల వారీగా వివరాలు ఇవే:
కొత్తగా చేరిన విద్యార్థులలో ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్లో 350 మంది, ఎంబీఏ (అనలిటిక్స్) కోర్సులో 139 మంది, మరియు పీహెచ్డీ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్లో 15 మంది పరిశోధకులు ఉన్నారు. మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో 125 మంది మహిళలు ఉండటం విశేషం, అంటే దాదాపు 25 శాతం మహిళా ప్రాతినిధ్యం నమోదైంది. ముఖ్యంగా ఎంబీఏ (అనలిటిక్స్)లో 83 మంది మహిళలే కాగా, పీహెచ్డీ బృందంలో 10 మంది మహిళలు, ఐదుగురు పురుషులు ఉన్నారు.
వైవిధ్యమైన విద్యా, వృత్తి నేపథ్యాలు:
క్లాస్రూమ్ వాతావరణంలో బహుళ-విషయాల అవగాహనను పెంచేలా ఈసారి నాన్-ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు మంచి ప్రాధాన్యత లభించింది. ఎంబీఏ కోర్సులో 243 మంది నాన్-ఇంజనీర్లు ఉండగా, 107 మంది మాత్రమే ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు. అలాగే ఎంబీఏ (అనలిటిక్స్)లో 74 మంది ఇంజనీరింగ్, 65 మంది నాన్-ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉన్నారు. వృత్తిపరమైన అనుభవం పరంగా చూస్తే, ఎంబీఏలో 280 మంది ఫ్రెషర్లు కాగా, ఎంబీఏ (అనలిటిక్స్)లో 60 మందికి పైగా రెండేళ్లకంటే ఎక్కువ పరిశ్రమ అనుభవం ఉన్న నిపుణులు ఉన్నారు.
నాయకత్వ లక్షణాలపై దిశానిర్దేశం:
ఈ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి పిడబ్ల్యుసి (PwC) ఇండియా ఛైర్పర్సన్ సంజీవ్ కృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. మారుతున్న ప్రపంచ వ్యాపార వాతావరణంలో నిరంతర అభ్యాసం, స్థితిస్థాపకతను అలవర్చుకోవాలని ఆయన విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు. అనిశ్చిత వాతావరణానికి అనువైన నాయకత్వ లక్షణాలు మరియు నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలని ఐఐఎం కాశీపూర్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ నీరజ్ ద్వివేది విద్యార్థులను కోరారు. వ్యాపార, సామాజిక రంగాలలో భవిష్యత్తు నాయకులుగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని సంస్థ వెల్లడించింది.