IB Results 2026: ఐబీడీపీ పరీక్షల్లో గ్రీన్వుడ్ హై విద్యార్థుల ప్రపంచ రికార్డు.. 45 సంపూర్ణ పాయింట్లతో అమీషా, వరుణ్ సంచలనం!
IB Results 2026: మే 2026 ఐబీడీపీ ఫలితాల్లో బెంగళూరు గ్రీన్వుడ్ హై ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విద్యార్థులు 45 పాయింట్లతో వరల్డ్ టాపర్లుగా నిలిచారు.
IB Results 2026: అంతర్జాతీయ విద్యా ప్రమాణాల్లో బెంగళూరుకు చెందిన గ్రీన్వుడ్ హై ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విద్యార్థులు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. మే 2026 ఇంటర్నేషనల్ బాకలారియేట్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ (ఐబీడీపీ) పరీక్షలలో ఇద్దరు విద్యార్థులు 45కి 45 సంపూర్ణ పాయింట్లు సాధించి ప్రపంచ టాపర్లుగా నిలిచారు. స్కూల్ కెప్టెన్ అమీషా శర్మ, వైస్ కెప్టెన్ వరుణ్ వాసుదేవన్ అయ్యర్ ఈ అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి గ్లోబల్ టాపర్ల సరసన చేరారు.
టాప్ యూనివర్సిటీల్లో సీట్లు:
ప్రపంచ టాపర్లుగా నిలిచిన ఈ విద్యార్థులు అంతర్జాతీయంగా ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయాలలో ఉన్నత చదువులకు ఎంపికయ్యారు. అమీషా శర్మ చాపెల్ హిల్లోని 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్カロలినా'లో పబ్లిక్ పాలసీ, డేటా సైన్స్ చదవనుండగా.. వరుణ్ వాసుదేవన్ అయ్యర్ బర్కిలీలోని 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా'లో గణితశాస్త్రం అభ్యసించడానికి ప్రవేశం పొందారు.
ఫలితాల్లో స్కూల్ హవా:
ఈ ఏడాది ఐబీడీపీ ఫలితాల్లో గ్రీన్వుడ్ హై పాఠశాల సమిష్టిగా అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. అన్విత రెడ్డి గుడ్డేటి, నిధి మిట్టల్, సనయ్ శ్రీధర్ 44 పాయింట్లతో తృటిలో సంపూర్ణ స్కోరును మిస్ అవ్వగా, మరో ఏడుగురు విద్యార్థులు 43 పాయింట్లు సాధించారు. మొత్తంగా ఈ బ్యాచ్లోని 36 శాతం మంది విద్యార్థులు 40 అంతకంటే ఎక్కువ పాయింట్లతో ఉత్తీర్ణత సాధించడం విశేషం.
$8 మిలియన్ల స్కాలర్షిప్లు:
2026 బ్యాచ్ విద్యార్థులు యూఎస్, యూకే, యూరప్, ఆసియాలోని టాప్ యూనివర్సిటీల నుండి అడ్మిషన్ ఆఫర్లు సాధించారు. విద్య, నాయకత్వం, సృజనాత్మకత, సమాజ సేవలో వీరు చూపిన ప్రతిభకు గానూ సమిష్టిగా 8 మిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 66 కోట్లు) పైగా స్కాలర్షిప్లను దక్కించుకున్నారు.
నిరంతర కృషి, ఉపాధ్యాయులు మరియు కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ అసాధారణ విజయం సాధ్యమైందని టాపర్లు అమీషా, వరుణ్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల అంకితభావానికి, పాఠశాల విద్యా వాతావరణానికి ఈ ఫలితాలే నిదర్శనమని గ్రీన్వుడ్ హై వైస్ చైర్పర్సన్ నీరు అగర్వాల్ విద్యార్థులను అభినందించారు.