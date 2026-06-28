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IAF Agniveer: ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో ఉద్యోగాలు.. ఇంట‌ర్ పూర్తి చేస్తే చాలు

IAF Agniveer: భారత వాయుసేనలో చేరి దేశ సేవ చేయాలనుకునే యువతకు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ (IAF) శుభవార్త చెప్పింది.

Mokshith
Published on: 28 Jun 2026 1:56 PM IST
IAF Agniveer
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IAF Agniveer: ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో ఉద్యోగాలు.. ఇంట‌ర్ పూర్తి చేస్తే చాలు

IAF Agniveer: భారత వాయుసేనలో చేరి దేశ సేవ చేయాలనుకునే యువతకు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ (IAF) శుభవార్త చెప్పింది. అగ్నిపథ్ పథకం కింద అగ్నివీర్ వాయు 02/2027 బ్యాచ్ నియామకాల కోసం కొత్త నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత ఉన్న అవివాహిత పురుషులు, మహిళలు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ నియామకాల ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులు నాలుగేళ్ల పాటు భారత వాయుసేనలో సేవలందించే అవకాశం పొందనున్నారు.

జులై 6 నుంచి దరఖాస్తులు.. పరీక్ష సెప్టెంబరులో

అగ్నివీర్ వాయు 02/2027 నియామకాలకు 2026 జులై 6 నుంచి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అభ్యర్థులు జులై 26, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపిక కోసం ఆన్‌లైన్ పరీక్షను 2026 సెప్టెంబర్ 22, 23 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం రెండు విడతల్లో అగ్నివీర్ నియామకాలు చేపట్టే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన రెండో నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది.

అర్హతలు, వయోపరిమితి ఇవే

దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ (10+2)లో మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులతో కనీసం 50 శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. అలాగే ఇతర సబ్జెక్టులతో ఇంటర్, వొకేషనల్ కోర్సులు పూర్తి చేసినవారికి కూడా నిర్దిష్ట అర్హతల మేరకు అవకాశం ఉంది. అదనంగా మూడేళ్ల ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, ఆటోమొబైల్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వంటి విభాగాల్లో డిప్లొమా చేసిన వారు అర్హులు. వయస్సు విషయానికి వస్తే 2005 జులై 1 నుంచి 2010 జనవరి 1 మధ్య జన్మించిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నిర్దేశించిన శారీరక, వైద్య ప్రమాణాలను కూడా తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి.

జీతం, ఇతర ప్రయోజనాలు ఎలా ఉంటాయి?

ఎంపికైన అగ్నివీర్‌లకు ప్రతి ఏడాది జీతంలో పెరుగుదల ఉంటుంది.

మొదటి సంవత్సరం – రూ.30,000

రెండో సంవత్సరం – రూ.33,000

మూడో సంవత్సరం – రూ.36,500

నాలుగో సంవత్సరం – రూ.40,000

వీటితో పాటు రిస్క్ అండ్ హార్డ్‌షిప్ అలవెన్స్, డ్రెస్ అలవెన్స్, ట్రావెల్ అలవెన్స్ వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా అందుతాయి. నాలుగేళ్ల సేవ పూర్తయిన తర్వాత సుమారు రూ.10.04 లక్షల సేవా నిధి (వడ్డీ మినహా) పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం, దరఖాస్తు ఫీజు, ముఖ్యమైన వివరాలు

అభ్యర్థుల ఎంపికను మూడు దశల్లో నిర్వహిస్తారు. మొదట ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష, తర్వాత ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్, అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్-1, అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్-2 నిర్వహిస్తారు. చివరగా మెడికల్ పరీక్ష, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అనంతరం తుది ఎంపిక ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ విధానంలో మాత్రమే అప్లై చేయాలి. దరఖాస్తు ఫీజు రూ.550తో పాటు జీఎస్‌టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు:

దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 2026 జులై 6

చివరి తేదీ: 2026 జులై 26

ఆన్‌లైన్ పరీక్ష: 2026 సెప్టెంబర్ 22, 23

భారత వాయుసేనలో చేరి దేశ సేవ చేయాలనుకునే యువతకు ఇది మంచి అవకాశం. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా ముందుగానే దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది.

IAF AgniveerIAF Agniveer Vayu 02/2027Indian Air Force Recruitment 2026
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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