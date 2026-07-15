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Women Safety: మహిళల భద్రత కోసం సరికొత్త అస్త్రం.. ఐఓటీ ఆధారిత ‘స్మార్ట్ సేఫ్టీ డివైస్’ అభివృద్ధి చేసిన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు!

IoT Women Safety Device: ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా లైవ్ లొకేషన్ పంపే ఐఓటీ ఆధారిత మహిళల రక్షణ పరికరాన్ని బెంగళూరు విద్యార్థులు ఆవిష్కరించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 15 July 2026 5:00 AM IST
Women Safety
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Women Safety: మహిళల భద్రత కోసం సరికొత్త అస్త్రం.. ఐఓటీ ఆధారిత ‘స్మార్ట్ సేఫ్టీ డివైస్’ అభివృద్ధి చేసిన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు!

IoT Women Safety Device: సమాజంలో మహిళల రక్షణే ధ్యేయంగా టెక్నాలజీ రంగంలో ఒక సరికొత్త ఆవిష్కరణ రూపుదిద్దుకుంది. బెంగళూరులోని ఈస్ట్ పాయింట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ (EPCET) కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థులు.. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) సాంకేతికతతో పనిచేసే ఒక అద్భుతమైన ధరించగలిగే (Wearable) భద్రతా పరికరాన్ని సృష్టించారు.

"ఐఓటీని ఉపయోగించి స్మార్ట్ మహిళా భద్రతా వ్యవస్థ" అనే పేరుతో రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కేశవన్ ఎం.వి. మార్గదర్శకత్వంలో విద్యార్థులు అభినవ్ మల్లప్ప రాడర్, అభిషేక్ గౌడ ఎం.ఎస్., మదన్ ఎం.ఎస్. మరియు రేఖ ఎస్. విజయవంతంగా అభివృద్ధి చేశారు.

ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా పనిచేస్తుంది!

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న చాలా యాప్‌లు స్మార్ట్‌ఫోన్ మరియు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. కానీ ఈ ఐఓటీ పరికరం జీఎస్ఎం (GSM) కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల మొబైల్ ఇంటర్నెట్ లేని మారుమూల ప్రాంతాల్లో సైతం ఇది అత్యంత సమర్థవంతంగా అలర్ట్ మెసేజ్‌లను పంపగలదు.

ఈ స్మార్ట్ డివైస్ ప్రత్యేకతలు ఇవే:

ఆటోమేటిక్ అలర్ట్స్: మహిళలు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నప్పుడు, ఆకస్మికంగా కిందపడినా లేదా అసాధారణ కదలికలు జరిగినా ఇందులోని 'యాక్సిలరోమీటర్ సెన్సార్లు' వెంటనే గుర్తిస్తాయి.

లైవ్ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్: ఆపదను గుర్తించిన తక్షణమే ముందే సేవ్ చేసుకున్న కుటుంబ సభ్యుల మొబైల్ నంబర్లకు బాధితురాలి లైవ్ జీపీఎస్ లొకేషన్ లింక్‌తో కూడిన ఎస్ఎంఎస్ (SMS) స్వయంచాలకంగా వెళ్తుంది.

ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ: భద్రతతో పాటు ఈ పరికరం మహిళల హృదయ స్పందన రేటు (Heart Rate), శరీర ఉష్ణోగ్రతను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ 'బ్లింక్ క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫామ్'కు డేటాను అప్‌లోడ్ చేస్తుంది.

అదనపు ఫీచర్లు: పరిసరాల్లోని ఆల్కహాల్ ఉనికిని కనిపెట్టే MQ-3 సెన్సార్, అత్యవసర సమయాల్లో చుట్టుపక్కల దృశ్యాలను రికార్డ్ చేసే కెమెరా యాక్టివేషన్ ఫీచర్ మరియు ఆత్మరక్షణ కోసం తక్కువ-వోల్టేజ్ కరెంట్ షాక్ ఇచ్చే నిరోధక యంత్రాంగం కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

ప్రస్తుతానికి నమూనా దశలోనే..

నియంత్రిత వాతావరణంలో జరిపిన పరీక్షల్లో ఈ డివైస్ జీపీఎస్ కచ్చితత్వం, సెన్సార్ రెస్పాన్స్ పరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇచ్చిందని బృందం వెల్లడించింది. అయితే, ప్రస్తుతం ఇది ప్రొటోటైప్ (నమూనా) దశలోనే ఉందని, దీనిని పూర్తిస్థాయిలో మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి ముందు మరిన్ని పరీక్షలు, ప్రభుత్వ నియంత్రణ సంస్థల అనుమతులు అవసరమని విద్యార్థులు స్పష్టం చేశారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే ఇలాంటి ఆవిష్కరణలను తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా నిజం చేయవచ్చని ఈ ప్రాజెక్ట్ నిరూపించింది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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