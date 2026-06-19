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డిగ్రీ మాత్రమే కాదు.. తక్కువ సమయంలో మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చే బెస్ట్ డిప్లొమా కోర్సులు ఇవే!

Best Diploma Courses: పన్నెండో తరగతి పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు సరైన కెరీర్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం.

Srinivas Rao
Updated on: 19 Jun 2026 6:06 PM IST
Best Diploma Courses
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డిగ్రీ మాత్రమే కాదు.. తక్కువ సమయంలో మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చే బెస్ట్ డిప్లొమా కోర్సులు ఇవే!

Best Diploma Courses: పన్నెండో తరగతి పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు సరైన కెరీర్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం. డిగ్రీ కోర్సులకే పరిమితం కాకుండా, తక్కువ సమయంలో నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునే డిప్లొమా కోర్సులు నేడు అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయాలుగా మారాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలను వేగంగా దక్కించుకోవాలనుకునే వారికి ఈ కోర్సులు ఒక చక్కని సోపానంగా నిలుస్తున్నాయి.

డిప్లొమా కోర్సుల ప్రత్యేకత

సాధారణ డిగ్రీ కోర్సులతో పోలిస్తే, డిప్లొమా కోర్సులు సిద్ధాంతపరమైన అంశాల కంటే ఆచరణాత్మక జ్ఞానం పైనే ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తాయి. ఇవి స్వల్పకాలిక కోర్సులు కావడం వల్ల ఏడాది నుంచి మూడేళ్లలోనే పూర్తి చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను నేరుగా నేర్పించడం ద్వారా, విద్యార్థులు తక్కువ వయసులోనే వృత్తిపరమైన అనుభవాన్ని గడించే అవకాశం కలుగుతుంది.

వివిధ రంగాల్లో ప్రాచుర్యం పొందిన కోర్సులు

నేటి పోటీ ప్రపంచంలో సాంకేతికత, కళలు, మేనేజ్‌మెంట్ వంటి అనేక విభాగాల్లో డిప్లొమా కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ, హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, జర్నలిజం, యానిమేషన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ , మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ వంటి కోర్సులకు మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.

విద్యార్థుల విభాగాల వారీగా అవకాశాలు

సైన్స్ విద్యార్థులకు… పాలిటెక్నిక్ (ఇంజనీరింగ్), ఫార్మసీ, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ , నర్సింగ్ కోర్సులు కెరీర్‌ను సుస్థిరం చేస్తాయి.

కామర్స్ విద్యార్థులకు.. బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్, అకౌంటింగ్, రిటైల్ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి కోర్సులు ఆర్థిక రంగంలో స్థిరపడటానికి బాటలు వేస్తాయి.

ఆర్ట్స్ విద్యార్థులకు ఫైన్ ఆర్ట్స్, ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్, జర్నలిజం, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ , మల్టీమీడియా యానిమేషన్ వంటి సృజనాత్మక కోర్సులు ఉత్తమ అవకాశాలను కల్పిస్తాయి.

సరైన నిర్ణయం ఎలా తీసుకోవాలి?

ఏ డిప్లొమా కోర్సును ఎంచుకున్నా, అది మీ వ్యక్తిగత ఆసక్తి, సామర్థ్యం , దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఎంచుకున్న కోర్సు మీలో వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవడానికి బలమైన పునాదిని వేస్తుంది. మీరు ఎంచుకున్న రంగంలో నిరంతర అభ్యాసం , పరిశ్రమపై అవగాహన కలిగి ఉండటం విజయానికి కీలకం.

Diploma courses after 12thCareer guidanceSkill development
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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