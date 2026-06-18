AP Inter Advanced Supplementary 2026: ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్ డైరెక్ట్ లింక్, ఎలా చెక్ చేయాలంటే?
AP Inter Advanced Supplementary 2026: ఏపీ ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి.
AP Inter Advanced Supplementary 2026: ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ‘ఎక్స్’ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఈ ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేశారు.
బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (BIEAP) మే, జూన్ నెలల్లో నిర్వహించిన ఈ పరీక్షల మూల్యాంకన (Valuation) ప్రక్రియను రికార్డు స్థాయిలో వేగంగా పూర్తి చేసి ఫలితాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మార్కులు పెంచుకోవడానికి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసిన వారితో పాటు, ఫెయిలై సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరైన లక్షలాది మంది విద్యార్థుల నిరీక్షణకు దీంతో తెరపడింది.
ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు ఇలా చెక్ చేసుకోండి:
విద్యార్థులు ఇంటర్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి సులభంగా స్కోర్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
స్టెప్ 1: మొదట ఇంటర్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ https://bie.ap.gov.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
స్టెప్ 2: హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'AP Inter Supplementary Results 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి (విద్యార్థులు తమ విభాగాన్ని బట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ లేదా సెకండ్ ఇయర్ లింక్ ఎంచుకోవాలి).
స్టెప్ 3: మీ ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్ నంబర్ (Hall Ticket Number) వివరాలను అక్కడ నమోదు చేయాలి.
స్టెప్ 4: ఆ తర్వాత కింద ఉన్న 'Get Result' బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
స్టెప్ 5: వెంటనే మీ మార్కుల మెమో స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దాన్ని ప్రింట్ లేదా పిడిఎఫ్ (PDF) ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసి భద్రపరుచుకోవాలి.
గమనిక: ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే ఒకేసారి లక్షలాది మంది విద్యార్థులు వెబ్సైట్ను సందర్శించడం వల్ల సర్వర్ నెమ్మదించే అవకాశం ఉంది. అలాంటి సమయంలో విద్యార్థులు కాసేపు ఓపిక పట్టాలి లేదా ప్రత్యామ్నాయ రిజల్ట్స్ పోర్టల్స్ ద్వారా ప్రయత్నించవచ్చు.