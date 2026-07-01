AP EAPCET Results 2026: ఎప్సెట్ ఫలితాలు వచ్చేసాయ్.. ర్యాంక్ కార్డ్స్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!
AP EAPCET Results 2026: ఏపీ ఎప్సెట్ (AP EAPCET) 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఇంజినీరింగ్లో 71.65% ఉత్తీర్ణతతో గుంటూరుకు చెందిన రోషన్ మణి దీప్ రెడ్డి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించారు.
AP EAPCET Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఏపీ ఎప్సెట్ (AP EAPCET) 2026 ఫలితాలు అధికారికంగా విడుదలయ్యాయి. బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఉన్నత విద్యామండలి అధికారులతో కలిసి జేఎన్టీయూ వీసీ ప్రసాద్ ఈ ఫలితాలను, విద్యార్థుల ర్యాంకులను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఏడాది ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్లో 1,82,317 మంది, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ స్ట్రీమ్లో 63,546 మంది అభ్యర్థులు క్వాలిఫై అయ్యారు.
ఇంజినీరింగ్ విభాగం
ఈ విభాగంలో మొత్తం 71.65 శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
ఫస్ట్ ర్యాంక్: గుంటూరుకు చెందిన జొన్నల రోషన్ మణి దీప్ రెడ్డి (95.69 స్కోరు) రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.
సెకండ్ ర్యాంక్: శ్రీకాకుళానికి చెందిన కోరుకొండ శ్రావ్య (95.59 స్కోరు) ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచారు.
ఇంజినీరింగ్ టాప్ 10 ర్యాంకర్లలో 9 మంది అబ్బాయిలే ఉండటం విశేషం.
అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ విభాగం
ఈ విభాగంలో ఏకంగా 89.59 శాతం మంది క్వాలిఫై అయ్యారు.
ఫస్ట్ ర్యాంక్: విజయనగరానికి చెందిన సాంబంగి జశ్వంత్ నాయుడు (92.53 స్కోరు) మొదటి ర్యాంక్ సాధించారు.
సెకండ్ ర్యాంక్: హైదరాబాద్కు చెందిన కుడుముల వెంకట్ రెడ్డి (91.84 స్కోరు) రెండో ర్యాంక్ సాధించారు.
ఈ విభాగంలో పోటీ హోరాహోరీగా సాగింది, టాప్ 10లో ఐదుగురు అమ్మాయిలు, ఐదుగురు అబ్బాయిలు నిలిచారు.
పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ cets.apsche.ap.gov.in/EAPCET సందర్శించి తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు. హోమ్పేజీలో ఫలితాల లింక్పై క్లిక్ చేసి.. రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, హాల్ టికెట్ నంబర్, డేటాఫ్బర్త్ వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా ర్యాంక్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
స్కోర్కార్డులో అభ్యర్థి పేరు, తల్లిదండ్రుల వివరాలు, కేటగిరీ, సబ్జెక్టులవారీగా వచ్చిన మార్కులలో ఏవైనా పొరపాట్లు (Mistakes) ఉంటే.. అభ్యర్థులు వెంటనే APSCHE (ఉన్నత విద్యామండలి) అధికారులను సంప్రదించాలని విద్యాశాఖ సూచించింది.
ఈ ఏడాది మే 12 నుంచి మే 20, 2026 వరకు జేఎన్టీయూ కాకినాడ ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షలు విజయవంతంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఫలితాలు విడుదల కావడంతో విద్యార్థులు ఇక వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియపై దృష్టి పెట్టనున్నారు.