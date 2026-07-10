Habits: మహిళలు లీడర్లుగా ఎదగాలా? ఈ 6 అలవాట్లు మీ కోసమే!
Habits: కార్పొరేట్ రంగంలో మహిళలు ఉన్నత స్థానాలకు ఎదగడానికి అవసరమైన 6 ముఖ్యమైన నాయకత్వ అలవాట్లు. అమ్నీత్ కౌర్ సహద్రా ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
Women Leadership Habits: సీనియర్ లీడర్షిప్ స్థానాలకు చేరుకునే మార్గం అంత సరళంగా ఉండదు.. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఈ ప్రయాణంలో మరిన్ని సవాళ్లు, సంక్లిష్టతలు ఎదురవుతుంటాయి. అయినప్పటికీ, అన్ని రంగాలలో అడ్డంకులను అధిగమించి ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగే మహిళల్లో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి పుట్టుకతో వచ్చేవి కావు, కాలక్రమేణా ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యం, నిలకడతో పెంపొందించుకునే అలవాట్లు. మహిళలు తమ ఆశయాలను నిజం చేసుకుని, లీడర్లుగా ఎదగడానికి సహాయపడే ఆ 6 ముఖ్యమైన అలవాట్లు ఇవే:
1. మీ పనికి గుర్తింపును పెంచుకోండి
కేవలం టాలెంట్, సామర్థ్యం మాత్రమే మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లలేవు.. మీ పనికి దక్కే గుర్తింపు కూడా అంతే ముఖ్యం. లీడర్లుగా ఎదిగే మహిళలు తాము చేసే పనిని ఇతరులు, ముఖ్యంగా పైఅధికారులు గమనించేలా చూసుకుంటారు. కొత్త ఐడియాలను ప్రదర్శించడం, కీలక ప్రాజెక్టులకు నాయకత్వం వహించడం, ముఖ్యమైన మీటింగులలో చురుగ్గా పాల్గొనడం ద్వారా కంపెనీలో తమ వాల్యూ ఏంటో సరైన వ్యక్తులకు తెలిసేలా చేస్తారు.
2. కార్యనిర్వాహక ఉనికి (Executive Presence)
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెజెన్స్ అంటే మీరు ఎలా కనిపిస్తారనేది కాదు.. మీరు ఒక గదిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్నవారికి ఎలాంటి నమ్మకాన్ని కలిగిస్తారనేది ముఖ్యం. ఆత్మвиశ్వాసంతో మాట్లాడటం, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడం, స్పష్టమైన దృక్కోణాన్ని కలిగి ఉండటం ఇందులో భాగం. ఇదొక నైపుణ్యం. నిరంతర అభ్యాసం ద్వారా ఎవరైనా ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
3. మార్గదర్శకులను (Mentors), స్పాన్సర్లను వెతకండి
కెరీర్ ఎదుగుదలలో మెంటర్స్ మీకు సరైన మార్గదర్శకత్వం వహిస్తే, స్పాన్సర్లు మీరు లేని చోట కూడా మీ నైపుణ్యాల గురించి, మీ ప్రమోషన్ల గురించి సీనియర్ మేనేజ్మెంట్లో వాదిస్తారు. ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారితో ఉద్దేశపూర్వకంగా సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం బలహీనత కాదు, అది మీ కెరీర్ను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ఒక వ్యూహాత్మక చర్య.
4. రిస్కులు, కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించండి
ఎప్పుడూ సేఫ్ జోన్లోనే ఉంటే అసాధారణమైన కెరీర్ను నిర్మించలేరు. లీడర్షిప్ పాత్రల్లోకి వచ్చే మహిళలు సవాలుతో కూడిన బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి ఎప్పుడూ ముందుంటారు. తాము పూర్తిగా సిద్ధంగా లేమనిపించినా, కొత్త బాధ్యతలను ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటారు. మీరు తీసుకునే ప్రతి రిస్క్, మీరు మరింత పెద్ద పదవులకు అర్హులని నిరూపిస్తుంది.
5. సహకారంతో నాయకత్వం (Collaborative Leadership)
నిజమైన నాయకురాలికి అన్ని సమాధానాలు ముందే తెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సరైన నైపుణ్యాలు ఉన్న వ్యక్తులను ఒకచోట చేర్చి, వారి ద్వారా ఫలితాలను రాబట్టడమే నిజమైన లీడర్షిప్. అందరినీ కలుపుకొని పోతూ, సానుభూతితో కూడిన వాతావరణాన్ని సృష్టించడం మెతక వైఖరి కాదు.. అది రాబోయే కాలంలో సంస్థలకు అత్యంత అవసరమైన తెలివైన నాయకత్వ శైలి.
6. నైపుణ్యాలను నిరంతరం మెరుగుపరుచుకోండి
ప్రస్తుత కార్పొరేట్ ప్రపంచం చాలా వేగంగా మారుతోంది. అందుకే ఎదగాలనుకునే మహిళలు నిరంతర అభ్యాసకులుగా ఉంటారు. ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్ తెలుసుకోవడం, ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం, డిజిటల్ టెక్నాలజీలపై పట్టు సాధించడం, వ్యూహాత్మక ఆలోచనలకు పదును పెట్టడం వంటివి చేస్తుంటారు. అప్స్కిల్లింగ్ అనేది జీవితాంతం పాటించాల్సిన ఒక నిరంతర ప్రక్రియ.
ఉన్నత నాయకత్వ స్థానాలకు ఎదగడం అంటే ఎవరో వచ్చి అవకాశం ఇస్తారని ఎదురుచూడటం కాదు. పూర్తి సంసిద్ధతతో, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా మీ ఆశయాల వైపు ధైర్యంగా అడుగులు వేయడమే. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే.. ఈ రోజు నుండే ఆ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇష్టపడుతున్నారా లేదా అన్నదే అసలైన ప్రశ్న!