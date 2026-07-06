Halala Case : మరో దారుణం.. ట్రిపుల్ తలాక్, హలాలా పేరుతో మహిళపై అఘాయిత్యం.!
Halala case : దేశంలో చట్టాలు ఎన్ని వస్తున్నా, మహిళలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలు, అరాచకాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బిజ్నోర్ జిల్లాలో
Halala case : దేశంలో చట్టాలు ఎన్ని వస్తున్నా, మహిళలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలు, అరాచకాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బిజ్నోర్ జిల్లాలో వెలుగుచూసిన ఒక ఘోర ఉదంతం సమాజంలో ఇంకా వేరూనుకుని ఉన్న అమానుష సాంప్రదాయాలను, మహిళల పట్ల జరుగుతున్న క్రూరత్వాన్ని మరోసారి బట్టబయలు చేసింది. వరకట్న వేధింపులు, నిషేధిత ట్రిపుల్ తలాక్, , హలాలా పేరుతో ఒక వివాహితను సొంత భర్త, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఎంతగా హింసించారో వివరిస్తూ బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
వరకట్న దాహం.. అమానుష దాడి
బాధితురాలి కథనం ప్రకారం.. సుమారు ఏడాది క్రితం ఆమెకు నదీమ్ అనే వ్యక్తితో వివాహమైంది. పెళ్లి సమయంలో బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు తమ శక్తికి మించి మోటార్ సైకిల్, నగలు, గృహోపకరణాలు, రూ.2 లక్షల నగదును కట్నంగా ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ అత్తగారింటి వేధింపులు తగ్గలేదు. గత మే 19వ తేదీ రాత్రి, భర్త నదీమ్ ఆమెపై తీవ్రంగా దాడి చేశాడు. గతంలో ఆమెకు జరిగిన ఒక సర్జరీ గాయంపైనే బూటు కాళ్లతో తన్నడంతో ఆమె తీవ్ర నొప్పితో విలవిలలాడింది. ఆ బాధలో ఉండగానే, అతను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మూడుసార్లు 'తలాక్' చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టాడు.
హలాలా పేరుతో దారుణం
మరుసటి రోజు ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించగా, భర్త , అతని కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ కాపురానికి తీసుకెళ్తామని, నదీమ్తో తిరిగి పెళ్లి జరిపిస్తామని నమ్మబలికారు. అయితే, మే 30న జరగాల్సిన వివాహానికి ముందు భర్త ఒక ఘోరమైన నిబంధన పెట్టాడు. సాంప్రదాయం ప్రకారం ఆమె మొదట తన అన్నయ్య వసీమ్తో 'నిఖా హలాలా' చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తెచ్చాడు. బాధితురాలు దీనికి తీవ్రంగా నిరాకరించినప్పటికీ, హలాలా పేరుతో వసీమ్ ఆమెపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడని బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఆ తర్వాత ఆమెను ఇంట్లోనే బంధించి, ఎవరికీ చెప్పుకోకుండా తీవ్రంగా కొట్టేవారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
పోలీసుల అలసత్వంపై విమర్శలు
చివరకు ఎలాగోలా తన పుట్టింటి వారికి సమాచారం అందించడంతో, ఆమె సోదరి వచ్చి ఆమెను అక్కడి నుండి రక్షించింది. అయితే, ఈ కేసులో పోలీసుల వైఖరిపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బాధితురాలు జరిగిన దారుణంపై స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయించినప్పటికీ మొదట వారు కేసు నమోదు చేయడానికి నిరాకరించారు. బాధితురాలు స్వయంగా బిజ్నోర్ జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ ని కలిసి తన గోడు వెళ్లబోసుకున్న తర్వాతే ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది.
ప్రస్తుతం పోలీసులు భర్త నదీమ్పై వేధింపుల కేసు, అతని అన్న వసీమ్పై అత్యాచారం కేసు నమోదు చేశారు. ఈ దారుణానికి సహకరించిన వసీమ్ భార్య నగ్మాపై కూడా కేసు నమోదైంది. చట్టం ప్రకారం ట్రిపుల్ తలాక్ నిషేధించబడినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో ఇలాంటి అరాచకాలు సాగుతుండటం, బాధితులకు తక్షణ న్యాయం అందించడంలో స్థానిక పోలీసులు అలసత్వం వహించడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.