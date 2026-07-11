Kadiri: తీవ్ర ఉద్రిక్తత మాజీ టీడీపీ కౌన్సిలర్పై ప్రత్యర్థి వర్గం దాడి!
Kadiri: మాజీ టీడీపీ కౌన్సిలర్ ముస్తఫా, ఆయన తమ్ముడిపై ప్రత్యర్థి వర్గం దాడికి పాల్పడింది. రంగంలోకి దిగిన ఎమ్మెల్యే వెంకటప్రసాద్ ఆందోళనకారులను శాంతింపజేశారు.
కదిరి: 24వ వార్డులో ఉద్రిక్తత. మాజీ టీడీపీ కౌన్సిలర్ అల్ఫా ముస్తఫా, ఆయన తమ్ముడు బషీర్ పై దాడి చేసిన ప్రత్యర్థి వర్గం షమీర్ ఖాన్.
ఈ ఘటనతో వలీసాబ్ రోడ్డులో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనగా, అదుపులోకి తెచ్చిన పోలీసులు.దాడి చేసిన వారిని అరెస్టు చేయాలని ఆందోళనకు దిగిన కౌన్సిలర్ కుటుంబ సభ్యులు.
సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని ఆందోళన విరమింపజేసిన ఎమ్మెల్యే వెంకటప్రసాద్.
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