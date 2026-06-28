Home క్రైమ్Minor Girl Assault : 30 మంది మృగాళ్ల.. ఐదు రోజులు బాలికపై దారుణం..!

Minor Girl Assault : 30 మంది మృగాళ్ల.. ఐదు రోజులు బాలికపై దారుణం..!

Minor Girl Assault : రాజస్థాన్‌లోని శ్రీ గంగనగర్ జిల్లాలో మానవత్వం సిగ్గుతో తలదించుకునే భయానక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కేవలం 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై ఐదు రోజుల పాటు వివిధ

G Krishna
Published on: 28 Jun 2026 2:18 PM IST
girl-gang-rape
X

girl-gang-rape

Minor Girl Assault : రాజస్థాన్‌లోని శ్రీ గంగనగర్ జిల్లాలో మానవత్వం సిగ్గుతో తలదించుకునే భయానక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కేవలం 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై ఐదు రోజుల పాటు వివిధ హోటళ్లలో 30 మందికి పైగా మృగాళ్లు వరుసగా అత్యాచారానికి ఒడిగట్టారు. ఈ అమానుష ఘటన స్థానికంగానే కాక దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలను రగిలిస్తోంది. సమాజంలో మైనర్ పిల్లలకు రక్షణ కరువైందనే చేదు నిజాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి విమర్శనాత్మకంగా ఎత్తిచూపుతోంది.

రిక్షా కార్మికుడి అరాచకం.. హోటల్ యజమానుల బేరం

పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ (FIR) ప్రకారం.. సదరు మైనర్ బాలిక ఇంటి నుండి కనిపించకుండా పోయినప్పటి నుంచి ఈ నరకం మొదలైంది. బాధ్యతగా ఇంటికి చేర్చాల్సిన ఒక రిక్షా కార్మికుడు, ఆ బాలికను ఒక హోటల్ యజమానికి డబ్బుల కోసం అమ్మేసాడు. అక్కడితో ఆగకుండా, ఆ హోటల్ యజమాని మరికొందరు స్థానిక హోటల్ నిర్వాహకులతో చేతులు కలిపి ఆ పసిగుడ్డును లైంగిక వ్యాపారంలోకి దించాడు. ఐదు రోజుల పాటు వరుస అత్యాచారాల వల్ల ఆ బాలికకు తీవ్ర నొప్పి కలిగినప్పుడల్లా, పశువుల కంటే హీనంగా ప్రవర్తించిన ఆ మృగాళ్లు ఆమెతో బలవంతంగా మద్యం తాగించి దారుణానికి ఒడిగట్టారు. ఈ నేరాన్ని పూర్తిగా అణచివేసేందుకు, సాక్ష్యాలను తుడిచేసేందుకు కూడా నిందితులు ప్రయత్నించడం వారి వెనుక ఉన్న ధైర్యాన్ని చూపిస్తోంది.

కళ్లముందే 150 అక్రమ హోటళ్లు.. నిద్రపోతున్న స్థానిక యంత్రాంగం

శ్రీ గంగనగర్ జిల్లా పెద్ద పర్యాటక ప్రాంతమేమీ కాదు. అయినప్పటికీ, అక్కడ ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఏకంగా 150కి పైగా అక్రమ హోటళ్లు దర్జాగా నడుస్తున్నాయనే నిజం ఇప్పుడు అందరినీ షాక్‌కు గురిచేస్తోంది. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో అక్రమ హోటళ్లు నడుస్తూ, వ్యభిచార గృహాలుగా మారుతున్నా స్థానిక పోలీసులు, మున్సిపల్ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారనే ప్రశ్నలు సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్థానిక యంత్రాంగం, పోలీసుల నిఘా వైఫల్యం, బహుశా వారి అండదండలు ఉండటం వల్లే ఇలాంటి అసాంఘిక శక్తులు ఇష్టారాజ్యంగా చెలరేగిపోతున్నాయని సామాజిక విశ్లేషకులు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.

న్యాయం కోసం నిరసనలు.. ఉరిశిక్ష వేయాలని డిమాండ్

ఈ అమానుష ఘటనపై జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర నిరసన జ్వాలలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు. కరణ్‌పూర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రూపేందర్ సింగ్ కున్నార్ ఈ నిరసనల్లో పాల్గొని, నిందితులందరికీ ఉరిశిక్ష విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక పోలీసుల వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని, తక్షణమే సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులను సస్పెండ్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. నిందితులైన రిక్షా కార్మికుడు, హోటల్ ఓనర్లు, మేనేజర్లను కఠినంగా శిక్షించకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని ప్రతిపక్షాలు హెచ్చరించాయి.

ఈ ఘటన కేవలం ఒక క్రిమినల్ కేసు మాత్రమే కాదు.. సమాజంలో మైనర్ బాలికల భద్రత, చట్టాల అమలు, పోలీసుల జవాబుదారీతనంపై వస్తున్న పెద్ద విమర్శ. ఇలాంటి అక్రమ హోటళ్లను శాశ్వతంగా మూసివేసి, బాధితురాలికి త్వరితగతిన న్యాయం జరిగేలా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది.

RajasthanSri GanganagarMinor Girl AssaultCrime NewsIllegal HotelsSystem Failure.
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X