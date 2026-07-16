Santhamaguluru: వివాహేతర సంబంధం కలకలం.. ప్రకాశం జిల్లాలో వ్యక్తి దారుణ హత్య
Santhamaguluru: ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం పాతమాగులూరు గ్రామంలో వివాహేతర సంబంధం అనుమానంతో సజ్జల పిచ్చిరెడ్డి (47) అనే వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు.
Santhamaguluru: ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం పాతమాగులూరు గ్రామంలో గురువారం తెల్లవారుజామున దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన సజ్జల పిచ్చిరెడ్డి (47) హత్యకు గురయ్యారు.
పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. వివాహేతర అక్రమ సంబంధం అనుమానంతో వెంకటేశ్వరమ్మ 43 ఇంట్లో ఉన్న పిచ్చిరెడ్డిపై ఆమె కుమారుడు విష్ణు 25 ఇనుప రాడ్డుతో దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన పిచ్చిరెడ్డి ఇసుక కుప్పలో పడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
ఘటన అనంతరం వెంకటేశ్వరమ్మ, విష్ణు ఇద్దరు అద్దంకి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయారు. సమాచారం అందుకున్న సంతమాగులూరు సీఐ శేషగిరిరావు పోలీస్ సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలాన్ని చేరుకొని పరిశీలించారు.
మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం నరసరావుపేట ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి హత్యకు దారితీసిన కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.