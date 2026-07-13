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Hyderabad: బాచుపల్లి ఫ్లైఓవర్‌పై ఘోర ప్రమాదం!

Hyderabad: బాచుపల్లి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధి ఫ్లైఓవర్‌పై అతివేగంతో ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పి ప్రమాదం. ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు.

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR
Published on: 13 July 2026 6:51 AM IST
Hyderabad
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Hyderabad: బాచుపల్లి ఫ్లైఓవర్‌పై ఘోర ప్రమాదం!

Hyderabad: బాచుపల్లి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధి ఫ్లైఓవర్ పై రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి... మరో వ్యక్తికి గాయాలు..

అతివేగంతో ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పి డివైడర్ ఢీకొనడం తో ప్రమాదం.

తీవ్ర గాయాలతో ఉన్న వ్యక్తి నీ సమీప ఆసుపత్రికి తరలింపు.

ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు

మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీకి తరలింపు..

కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు.

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BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

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