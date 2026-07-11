Home క్రైమ్Vijayapuram: విజయపురం నిరోషా హత్య కేసులో నిందితుడు అరెస్ట్

Vijayapuram: విజయపురం నిరోషా హత్య కేసులో నిందితుడు అరెస్ట్

Vijayapuram: అనుమానాస్పద మృతిగా మొదలై హత్యగా తేలిన నిరోషా కేసు. మరో వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంటుందనే కోపంతో మేనత్త కూతురిని హత్య చేసిన నాగరాజు అరెస్ట్.

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA
Published on: 11 July 2026 9:00 PM IST
Vijayapuram
X

Vijayapuram: విజయపురం నిరోషా హత్య కేసులో నిందితుడు అరెస్ట్

విజయపురం: చిత్తూరు జిల్లా విజయపురం మండలం ఇల్లత్తూరు హరిజనవాడకు చెందిన నిరోషా మృతి కేసులో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. తొలుత అనుమానాస్పద మృతిగా నమోదైన కేసు, పోలీసుల దర్యాప్తులో హత్యగా తేలడంతో నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, నిరోషా మృతిపై విజయపురం పోలీస్ స్టేషన్‌లో Cr.No.33/2026గా సెక్షన్ 194 BNSS కింద కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం జరిగిన దర్యాప్తులో ఇది పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన హత్య అని నిర్ధారణ కావడంతో కేసును సెక్షన్ 103(1) BNS కింద మార్చారు.

చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ తుషార్ దూడి ఆదేశాల మేరకు, డీఎస్పీ రాంబాబు పర్యవేక్షణలో నగరి రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ భాస్కర్ నేతృత్వంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో శనివారం ఉదయం విజయపురం మండలం కాళికాపురం క్రాస్ వద్ద నిందితుడు కె. నాగరాజు (27ను అరెస్ట్ చేసి, అనంతరం కోర్టులో హాజరుపరిచారు.

దర్యాప్తులో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం, మృతురాలు నిరోషా నిందితుడు నాగరాజుకు సొంత మేనత్త కుమార్తె. వీరిద్దరి మధ్య గత కొంతకాలంగా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది. అయితే ఇటీవల నిరోషా తిరువళ్లూరుకు చెందిన వసంత్ అనే యువకుడిని వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడంతో నాగరాజు పలుమార్లు ఆమెతో గొడవపడ్డాడు. దీంతో నిరోషా అతడిని దూరంగా ఉంచింది.

జూలై 7 రాత్రి నాగరాజు నిరోషా ఇంటికి వెళ్లి తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేయగా, ఆమె వసంత్‌నే వివాహం చేసుకుంటానని స్పష్టంగా చెప్పింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన నాగరాజు, ఆమె గొంతు నులిమి, అనంతరం ఇంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ హీటర్ వైర్‌తో మెడ బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Nirosha Murder CaseVijayapuramPolice InvestigationNagaraju Arrest
JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X