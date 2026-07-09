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Kanipakam: కాణిపాకం ఇంటింటికి ఓటర్ల జాబితా సవరణ పరిశీలన

Kanipakam: కాణిపాకంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణను పరిశీలించిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, డాక్టర్ సునీల్ కుమార్. ఇంటింటికి తిరిగి వివరాల నమోదుపై ఆరా.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 9 July 2026 4:09 PM IST
Kanipakam
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Kanipakam: కాణిపాకం ఇంటింటికి ఓటర్ల జాబితా సవరణ పరిశీలన

కాణిపాకం: ఈరోజు ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు పూతలపట్టు నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్చార్జ్ డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ గారితో కలిసి కాణిపాకం గ్రామపంచాయతీలో ఇంటింటికి తిరిగి SIR ప్రక్రియని పరిశీలించారు.

పై కార్యక్రమంలో కాణిపాక గ్రామపంచాయతీ బిఎల్వోలు మరియు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు బుజ్జ రెడ్డి గారు నియోజకవర్గం బూత్ కమిటీ అధ్యక్షులు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు తవణంపల్లి పార్టీ అధ్యక్షులు హరి రెడ్డి గారు పార్టీ ఐరాల బూత్ కమిటీ అధ్యక్షులు హరీష్ రెడ్డి గారు కాణిపాకం మాజీ సర్పంచ్ శాంతి సాగర్ రెడ్డి గారు వైఎస్ ఎంపీపీలు నిత్య సురేష్ రెడ్డి గారు రోజా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నాయకులు చిన్నారెడ్డి గారు కాణిపాకం MPTC లీలజ సుధీర్ గారు,

బొమ్మసముద్రం MPTC బాబు గారు BLA లు మూర్తి గారు సౌందర్ రాజన్ గారు తేజ రెడ్డి గారు జ్యోతికుమార్ గారు మరియు నిరంజన్ రెడ్డి గారు అగరంపల్లి చంద్ర రెడ్డి గారు,ఐరాల మండల ప్రచార కమిటీ అధ్యక్షులు భరత్ గారు వివేక్ గారు, సాయి గారు,నాగరాజు గారు చిగరపల్లి గిరి గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

YSRCPKarunakar ReddyDr. Sunil KumarKanipakam
S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

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