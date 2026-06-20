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Madanapalle: అంగల్లులో భూఆక్రమణ కలకలం.. ప్రెస్‌క్లబ్‌లో బాధితుల ఆవేదన!

Madanapalle: కురబలకోట మండలం అంగల్లు పరిధిలో తమ భూమిని తులసి నాయుడు దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకున్నారని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు మదనపల్లె ప్రెస్‌క్లబ్‌లో ఆరోపించారు.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 20 Jun 2026 3:08 PM IST
Madanapalle
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Madanapalle: అంగల్లులో భూఆక్రమణ కలకలం.. ప్రెస్‌క్లబ్‌లో బాధితుల ఆవేదన!

మదనపల్లె: తంబళ్లపల్లి నియోజకవర్గం కురబలకోట మండలం అంగల్లు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని నందిరెడ్డిగారిపల్లె వద్ద సర్వే నంబర్ 638లో ఉన్న భూమిని తులసి నాయుడు దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకున్నారని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు.

ఈ మేరకు శుక్రవారం మదనపల్లె ప్రెస్‌క్లబ్‌లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. దివంగత ఎస్. సయ్యద్ బాషా పేరుతో ఉన్న సుమారు 1.87 సెంట్ల భూమిని కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా తమ పేర్లకు మార్చుకున్నారని తెలిపారు. భూమికి సంబంధించిన రికార్డుల్లో 2014 నుంచి 2017 మధ్య కాలంలో అనుమానాస్పద మార్పులు జరిగాయని, నకిలీ పత్రాలు, తప్పుడు ధృవపత్రాల ఆధారంగా యాజమాన్య హక్కులు మార్చేందుకు ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు.

ఈ విషయంపై పలుమార్లు రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేసినప్పటికీ ఇప్పటివరకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భూమికి సంబంధించిన పట్టాదారు పాస్‌బుక్, ఆదాయ, భూ రికార్డులు మరియు ఇతర పత్రాలపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్, రెవెన్యూ శాఖ, పోలీసు అధికారులను కోరారు. సర్వే నంబర్ 638లోని భూమి యాజమాన్యానికి సంబంధించిన అన్ని రికార్డులను పరిశీలించి నిజానిజాలు వెలికితీసి తమ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని బాధితులు ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు.

MadanapalleLand GrabbingTulasi NaiduAllegations
Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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