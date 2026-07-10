Sullurupeta: రోడ్డుపై ఏరులై పారుతున్న మురుగునీరు, ప్రజల ఆగ్రహం
Sullurupeta: సూళ్ళూరుపేట షార్ రోడ్డు వై జంక్షన్ వద్ద దారుణ పరిస్థితి. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రధాన రహదారిపై ఏరులై పారుతున్న మురుగునీరు.
Sullurupeta: తిరుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేటలోని షార్ రోడ్డు వై జంక్షన్ వద్ద ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితి స్థానికులను, వాహనదారులను తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలకు గురిచేస్తోంది. పట్టణ అభివృద్ధిలో భాగంగా చేపడుతున్న కాలువ పనుల సాకుతో, సంబంధిత మున్సిపల్ అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
కాలువ పూడికలు, నిర్మాణాలు చేపట్టినప్పుడు ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అధికారులు, బాధ్యతారహితంగా మురుగునీటిని ప్రధాన రహదారిపైకి వదలడంపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతోంది. ప్రస్తుతం వై జంక్షన్ రోడ్డుపై ఏరులై పారుతున్న మురుగునీటిని చూస్తుంటే, అదొక ప్రధాన రహదారిలా కాకుండా వరద బాధితులు ఆశ్రయం పొందే ప్రాంతంలా కనిపిస్తోంది.
ఈ మార్గం ద్వారా నిత్యం వందలాది మంది షార్ ఉద్యోగులు, వివిధ పరిశ్రమలకు వెళ్లే కార్మికులు, పాఠశాల విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తుంటారు. రోడ్డుపై పేరుకుపోయిన మురికి నీటితో ద్విచక్ర వాహనదారులు జారి పడుతుండగా, పాదచారులు ముక్కు మూసుకుని ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. పనులు ప్రారంభించే ముందు ప్రత్యామ్నాయ నీటి మళ్లింపు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడంలో అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు.
క్షేత్రస్థాయిలో పనులను పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత కలిగిన వారు, కాంట్రాక్టర్ల ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించడానికి అవకాశం ఇవ్వడం వల్లే ఈ పరిస్థితి దాపురించింది. పౌర సౌకర్యాల కంటే, తూతూమంత్రంగా పనులు పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం వల్ల ప్రజల ప్రాణాలతో, ఆరోగ్యంతో అధికారులు చెలగాటం ఆడుతున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఇప్పటికైనా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ స్పందించి, తక్షణమే ఈ మురుగునీటి సమస్యను పరిష్కరించి, వాహనదారులకు, స్థానికులకు ఉపశమనం కలిగించాలని కోరుతున్నారు. లేనిపక్షంలో ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని ప్రజలు హెచ్చరిస్తున్నారు. స్థానిక అధికారులు ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారో ఎవరికీ అర్థం కావడం లేదు.
కనీస బాధ్యత లేకుండా, ప్రజల కష్టాలను పట్టించుకోకుండా వ్యవహరిస్తున్న అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని, వెంటనే ఈ రోడ్డుపై పారుతున్న మురుగు నీటిని అరికట్టి, రహదారిని పునరుద్ధరించాలని ప్రజలు ముక్తకంఠంతో డిమాండ్ చేస్తున్నారు.