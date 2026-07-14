Home ఆంధ్రప్రదేశ్చిత్తూరుSullurupeta: సుందర సూళ్ళూరుపేట మన లక్ష్యం!

Sullurupeta: సుందర సూళ్ళూరుపేట మన లక్ష్యం!

Sullurupeta: సూళ్ళూరుపేటలో 'సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్-2026' నిబంధనలు పక్కాగా అమలు. ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీ పర్యవేక్షణలో డ్రైనేజీ డీషీల్టేషన్ పనులు.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Published on: 14 July 2026 1:51 PM IST
Sullurupeta
X

Sullurupeta: సుందర సూళ్ళూరుపేట మన లక్ష్యం!

Sullurupeta: తిరుపతిజిల్లా సూళ్ళూరుపేట పట్టణాన్ని సుందరంగా, క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రణాళికాబద్ధమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా మున్సిపల్ యంత్రాంగం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా 'సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్-2026' నిబంధనలను పక్కాగా అమలు చేస్తున్నామని మున్సిపల్ కమిషనర్ కె. చిన్నయ్య తెలిపారు. మున్సిపల్ అధికారుల పర్యవేక్షణలో ప్రజలకు పారిశుధ్యంపై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. స్థానిక మీడియా ప్రతినిధులతో కమిషనర్ మాట్లాడుతూ, "మన సూళ్ళూరుపేట మున్సిపాలిటీ - మన బాధ్యత" అనే నినాదంతో పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందామని, ఇందుకు ప్రతి ఒక్కరూ పూర్తి సహకారం అందించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

​ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పట్టణంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోస్టర్లు అంటించడం సరికాదని, దీనివల్ల నగర సౌందర్యం దెబ్బతింటుందని ఆయన తెలిపారు. అలాగే ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం ప్రమాదకరమని, వీటిని నివారించాలని కమిషనర్ తెలిపారు. పారిశుధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని ఆయన తెలిపారు. పట్టణంలోని డ్రైనేజీ కాలువల్లో పేరుకుపోయిన 'షీల్ట్' (చెత్త, మట్టి) వల్ల వర్షాకాలంలో నీరు రోడ్లపైకి వచ్చి ఓవర్ ఫ్లో అవుతూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాల మేరకు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీ గారి పర్యవేక్షణలో, ఆ కాలువల 'డీషీల్టేషన్' పనులను క్షేత్రస్థాయిలో బాటమ్ లెవల్ వరకు అత్యంత వేగంగా చేపడుతున్నామని కమిషనర్ తెలిపారు.

ఇప్పటికే కొన్ని కీలక ప్రాంతాల్లో 'గల్ఫ్' పద్ధతులను అనుసరించి నీటి ప్రవాహానికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా శాశ్వత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ​ప్రజలు తమ ఇళ్ల నుంచి వెలువడే చెత్తను రోడ్లపై వేయకుండా, తడి మరియు పొడి చెత్తను వేరు చేసి మున్సిపాలిటీకి అందించాలని కోరారు. అలాగే మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉన్న అనుమతులు, సర్టిఫికెట్లను మున్సిపల్ చట్టం ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా రెన్యువల్ చేసుకోవాలని కమిషనర్ తెలిపారు.

మున్సిపల్ కార్యాలయం ప్రజలందరికీ ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుందని, పౌరులు తమ బాధ్యతను గుర్తిస్తేనే పట్టణం అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నా లేదా అభివృద్ధి పనులపై సందేహాలు ఉన్నా నేరుగా మున్సిపల్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చని కమిషనర్ తెలిపారు.

SullurupetaK ChinniahPress MeetTirupatiMLA Dr Nelavala Vijayasree
KKV Sudhakar, Sullurupeta

KKV Sudhakar, Sullurupeta

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X