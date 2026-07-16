Sullurupeta: అసాంఘిక శక్తులపై పీడీ యాక్ట్, పిట్ ఎన్డీపీఎస్ కేసులు
Sullurupeta: రుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేట సర్కిల్ పరిధిలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పోలీసులు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.
Sullurupeta: సూళ్ళూరుపేట సర్కిల్ పరిధిలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పోలీసులు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. రాబోయే ఎన్నికలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అసాంఘిక శక్తులు, రౌడీషీటర్లు, గంజాయి విక్రేతలపై సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎం. మురళీకృష్ణ ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్.సుబ్బరాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు, అరాచకాలను ప్రేరేపించే వ్యక్తులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు సీఐ ఎం. మురళీకృష్ట తెలిపారు.
ఇప్పటికే గంజాయి కేసుల్లో పదేపదే పట్టుబడుతున్న ముగ్గురిపై 'పిట్ ఎన్.డి.పి.ఎస్' (PIT NDPS) కేసులు, మరో వ్యక్తిపై 'పీడీ యాక్ట్' నమోదు చేసి కడప సెంట్రల్ జైలుకు తరలించినట్లు సీఐ ఎం.మురళీకృష్ట వెల్లడించారు. ఇటీవల కంగి వంశీ అనే నిందితుడిని కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు సూళ్ళూరుపేట ఎస్సై అజయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జైలుకు పంపించడం జరిగిందని గుర్తు చేశారు. చెడు నడత కలిగి ఉండి, చట్ట వ్యతిరేక పనుల్లో నిమగ్నమయ్యే ఎవరినైనా ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా సూళ్లూరుపేట సర్కిల్ పరిధిలోని మూడు పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో సుమారు 61 మంది ట్రబుల్ మాంగర్స్ మరియు రౌడీషీటర్లను గుర్తించి, స్థానిక ఎంఆర్వోల ఎదుట బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగిందని సీఐ ఎం.మురళీకృష్ట తెలిపారు. రాజకీయ ఘర్షణలు లేదా గతంలో అసాంఘిక పనుల్లో పాల్గొన్న వారిని సైతం ఇందులో చేర్చారు. ఈ బైండ్ ఓవర్ గడువులోగా ఎవరైనా తిరిగి తప్పు చేస్తే, వారికి రూ. లక్ష జరిమానా విధిస్తామని, జరిమానా చెల్లించలేని పక్షంలో మూడు నుంచి ఆరు నెలల వరకు జైలు శిక్ష తప్పదని హెచ్చరించారు.
పోలీస్ శాఖ ఎస్పీ ప్రత్యేక చొరవతో అత్యాధునిక గంజాయి టెస్టింగ్ కిట్లను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా గంజాయి సేవించే వారిని గుర్తించి, సరఫరాదారుల వివరాలను రాబడుతున్నామని సీఐ ఎం.మురళీకృష్ట వివరించారు. రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, అభ్యర్థులు అరాచక శక్తులకు దూరంగా ఉండాలని, అందరి కదలికలపై నిరంతర నిఘా కొనసాగుతోందని హెచ్చరించారు.
ప్రస్తుతం సూళ్ళూరుపేట ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని సీఐ ఎం.మురళీకృష్ట గుర్తు చేశారు. "యువత పాత దురలవాట్లను వీడి, మంచి మార్గంలో నడుస్తూ బంగారు భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలి. జిల్లాను గంజాయి రహిత జిల్లాగా మార్చే ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి ప్రజలు, యువత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి పోలీసు శాఖకు సహకరించాలి," అని సీఐ ఎం.మురళీకృష్ణ విజ్ఞప్తి చేశారు. అసాంఘిక పనులు మానుకోని పక్షంలో కేసులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని, పీడీ యాక్టులతో జైలుకు పంపడం జరుగుతుందని ఆయన తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.