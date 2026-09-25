News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్చిత్తూరుSrikalahasti: శ్రీకాళహస్తిలో సింగపూర్ సీనియర్ మంత్రి షణ్ముగం పర్యటన!

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తిలో సింగపూర్ సీనియర్ మంత్రి షణ్ముగం పర్యటన!

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తిలో పర్యటించిన సింగపూర్ సీనియర్ మంత్రి షణ్ముగం విశ్వనాథన్‌కు ఎంజీఎం గ్రూప్ చైర్మన్ మల్లికార్జున నాయుడు స్వాగతం పలికారు.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 25 Sept 2026 4:52 PM IST
Srikalahasti
X

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తిలో సింగపూర్ సీనియర్ మంత్రి షణ్ముగం పర్యటన!

Short News

శ్రీకాళహస్తి: శ్రీకాళహస్తి పర్యటనకు విచ్చేసిన సింగపూర్ సీనియర్ మంత్రి, ఆపద్ధర్మ ప్రధానమంత్రి శ్రీ షణ్ముగం విశ్వనాథన్‌కు ఎంజీఎం గ్రూప్ కుటుంబ సభ్యులు ఘన స్వాగతం పలికారు.

శుక్రవారం శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దర్శనార్థం శ్రీకాళహస్తికి వచ్చిన ఆయన ఎంజీఎం హాస్పిటల్స్ హెలిప్యాడ్‌లో ల్యాండ్ అయిన సందర్భంగా ఎంజీఎం గ్రూప్ చైర్మన్ గుడ్లూరు మల్లికార్జున నాయుడు, ఆయన కుమారుడు ఎంజీఎం గ్రూప్ డైరెక్టర్, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ గుడ్లూరు మయూర్, ఆయన సతీమణి ఐశ్వర్య లక్ష్మి పుష్పగుచ్ఛాలతో సాదరంగా స్వాగతం పలికారు.

ఈ సందర్భంగా గతంలో 2014, 2015 సంవత్సరాల్లో షణ్ముగం విశ్వనాథన్ శ్రీకాళహస్తికి వచ్చిన సందర్భాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పట్లో ఎంజీఎం పాఠశాల విద్యార్థులతో నిర్వహించిన ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పాత ఫొటోలను గుడ్లూరు మల్లికార్జున నాయుడు ఆయనకు అందజేశారు.

అలాగే ఎంజీఎం హోటల్‌లో పండించిన రుద్రాక్షలతో తయారు చేసిన రుద్రాక్ష మాలను సింగపూర్ సీనియర్ మంత్రికి బహూకరించారు. అనంతరం షణ్ముగం విశ్వనాథన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఎంజీఎం హాస్పిటల్‌ను సందర్శించి అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న వైద్య సదుపాయాలు, సేవల గురించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

పర్యటన అనంతరం ఎంజీఎం హాస్పిటల్స్ హెలిప్యాడ్ వద్ద ఎంజీఎం గ్రూప్ కుటుంబ సభ్యులు ఆయనకు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో సింగపూర్ సీనియర్ మంత్రి షణ్ముగం విశ్వనాథన్, ఎంజీఎం గ్రూప్ చైర్మన్ గుడ్లూరు మల్లికార్జున నాయుడు, ఎంజీఎం గ్రూప్ డైరెక్టర్, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ గుడ్లూరు మయూర్, ఆయన సతీమణి ఐశ్వర్య లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Singapore Minister Shanmugam ViswanathanSrikalahastiMGM Group Gudluru Mallikarjuna Naidu
S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X