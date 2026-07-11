News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్చిత్తూరుSatyavedu: తడ–శ్రీకాళహస్తి రోడ్డు నిర్మాణ పనుల పరిశీలన!

Satyavedu: తడ–శ్రీకాళహస్తి రోడ్డు నిర్మాణ పనుల పరిశీలన!

Satyavedu: కూటమి ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి పనుల నాణ్యతలో రాజీపడొద్దు. తడ-శ్రీకాళహస్తి రోడ్డు పనులను పరిశీలించి అధికారులను ఆదేశించిన సత్యవేడు ఎమ్మెల్యే ఆదిమూలం.

K. SURESH BABU, SATYAVEDU
Published on: 11 July 2026 12:20 PM IST
Satyavedu
X

Satyavedu: తడ–శ్రీకాళహస్తి రోడ్డు నిర్మాణ పనుల పరిశీలన!

Short News

Satyavedu: సత్యవేడు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీ కోనేటి ఆదిమూలం తడ–శ్రీకాళహస్తి ఆర్‌అండ్‌బీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కాంట్రాక్టర్లు, సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి రోడ్డు నిర్మాణంలో నాణ్యతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.

ప్రజలు దీర్ఘకాలం సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన రోడ్డు నిర్మించాలని సూచించారు. భవిష్యత్తులో ఈ రహదారి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన నాణ్యమైన రోడ్లలో ఒకటిగా నిలిచేలా పనులు చేపట్టాలని కాంట్రాక్టర్లకు సూచించారు.

ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు అందించడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, ప్రతి అభివృద్ధి పనిలో నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం స్పష్టం చేశారు.

SatyaveduMLA Koneti AdimulamRoad ConstructionTirupatiSrikalahasti
K. SURESH BABU, SATYAVEDU

K. SURESH BABU, SATYAVEDU

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X