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Punganur: ఆలయ నిర్మాణానికి రూ. లక్ష విరాళం ఇచ్చిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి!

Punganur: బంజారా గడ్డపై నిర్మిస్తున్న శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహరాజ్ ఆలయానికి సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి బి. భానుప్రసాద్ రూ. 1 లక్ష భారీ విరాళాన్ని చెక్ రూపంలో అందజేశారు.

MAHESH, PUNGANOOR
Published on: 4 July 2026 4:54 PM IST
Punganur
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Punganur: ఆలయ నిర్మాణానికి రూ. లక్ష విరాళం ఇచ్చిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి!

పుంగనూరు: బంజారా గడ్డపై సేవగడ్ మరియు సుగాలిమిట్ట పరిసరాల్లో చేపట్టిన "శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహరాజ్ దేవాలయం" నిర్మాణ ప్రక్రియలో భాగంగా, ఒక భక్తుడు మరియు దాత శ్రీ బి. భానుప్రసాద్ గారు, సాఫ్ట్వేర్ రూ. 1,00,000 (ఒక లక్ష రూపాయల) భారీ విరాళాన్ని అందజేశారు.

​ఈ సందర్భంగా ఆలయ నిర్మాణ కమిటీ మరియు తండా పెద్దలు ఆయనకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

​ఈ సందర్భంగా కమిటీ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ:

"దేవాలయం అంటే కేవలం ఒక కట్టడం కాదు, అది మన సంస్కృతిని, క్రమశిక్షణను కాపాడే ఒక వ్యవస్థ. అటువంటి పుణ్యకార్యంలో భాగస్వాములవుతూ, శ్రీ బి. భానుప్రసాద్ గారు లక్ష రూపాయల విరాళాన్ని అందజేయడం అలాగే ఆయనతో పాటు శ్రీ బి వెంకటరమణ నాయక్ (మాజీ సర్పంచ్) 50,000/-, శ్రీ హీరా రూపేద్ర గారు , శ్రీ మణి నాయక్, శ్రీ వినోద్ నాయక్, శ్రీ రవి నాయక్ 20,15,20 మూటల సిమెంట్ మాకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చింది.

వారి ఈ ఉదారత, ఇతరులు కూడా ఈ ధర్మక్షేత్ర నిర్మాణంలో తమవంతు సహకారం అందించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. 8 తాండాలు మరియు 25కు పైగా పరిసర గ్రామాల ప్రజలందరూ ఏకమై, పుంగనూరు లోని హిందు ధర్మ ఆత్మీయులు ఈ నిర్మాణాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తామని మేము ఆశిస్తున్నాము" అని పేర్కొన్నారు.

​భవిష్యత్తులో ఈ ధర్మక్షేత్రం గుత్తి, కర్నూలు సేవాలాల్ దేవాలయాల వలె గొప్ప ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా విరాజిల్లుతుందని కమిటీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.

​ధర్మ కార్యంలో భాగస్వాములవ్వాలని విజ్ఞప్తి:

ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తి మేరకు రూ. 100 నుండి పైన ఎంతైనా విరాళంగా అందించి, ఈ చారిత్రక ఘట్టంలో భాగస్వాములు కావాలని కమిటీ కోరుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో H2H ఫౌండర్ రవి నాయక్, 8 తండా పెద్దలు పాల్గొన్నారు.

​- కార్యదర్శి / నిర్వాహక కమిటీ,

శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ ఆలయ నిర్మాణ కమిటీ.

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MAHESH, PUNGANOOR

MAHESH, PUNGANOOR

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