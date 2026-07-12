Madanapalle: రాయలసీమ ఎమ్మెల్సీ సీటు బలిజలకే ఇవ్వాలి: శ్యామల డిమాండ్!
Madanapalle: మదనపల్లె ప్రెస్క్లబ్లో రాయలసీమ పీపుల్ ఫ్రంట్ సమావేశం. ఖాళీగా ఉన్న ఎమ్మెల్సీ పదవిని బలిజలకే కేటాయించాలని జిల్లా అధ్యక్షురాలు శ్యామల డిమాండ్.
Madanapalle: రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఖాళీగా ఉన్న ఎమ్మెల్సీ పదవిని బలిజ సామాజిక వర్గానికి కేటాయించాలని రాయలసీమ పీపుల్ ఫ్రంట్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు శ్యామల ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం మదనపల్లె ప్రెస్క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాయలసీమ లో బలిజ సామాజిక వర్గం జనాభా గణనీయంగా ఉన్నప్పటికీ చట్టసభల్లో సరైన ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"దశాబ్దాలుగా ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ పదవుల్లో బలిజలకు తగిన ప్రాధాన్యం దక్కడం లేదు. పార్టీలు మమ్మల్ని కేవలం ఓటు బ్యాంకుగానే చూస్తున్నాయి" అని విమర్శించారు. రాయలసీమ అభివృద్ధిలో వ్యవసాయం, వ్యాపారం, విద్య రంగాల్లో బలిజల పాత్ర కీలకమని, అయినా రాజకీయంగా వెనుకబడి ఉన్నామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్న ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని బలిజ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తికే కేటాయించి సామాజిక న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
ఈ డిమాండ్పై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సానుకూలంగా స్పందించాలని, లేనిపక్షంలో రాయలసీమ వ్యాప్తంగా ఉన్న బలిజ సంఘాలన్నీ ఏకమై ఉద్యమిస్తామని ఆమె హెచ్చరించారు. ఈ సమావేశంలో రాయల్ పూపుల్ ఫ్రంట్ రామచంద్ర, బలిజ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు సీతారాం, తంబళ్లపల్లి మండల అధ్యక్షులు రాజు, నాయకులు శ్రీనాథ్, అశ్వర్త, చంద్రశేఖర్, మహేష్, వెంకటరమణ, ధరణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.