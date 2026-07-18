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Puthalapattu: పూతలపట్టు కొత్తకోట వద్ద లింక్ రోడ్డు ప్రారంభం

Puthalapattu: పూతలపట్టు ఎమ్మెల్యే డా. కలికిరి మురళీమోహన్, కలెక్టర్ చొరవతో పి.కొత్తకోట లింక్ రోడ్డు ప్రారంభం. ప్రమాదాల నివారణకు మార్గం సుగమం చేసిన అధికారులు.

VASU, PUTTALAPATTU
Published on: 18 July 2026 9:22 PM IST
Puthalapattu
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Puthalapattu: పూతలపట్టు కొత్తకోట వద్ద లింక్ రోడ్డు ప్రారంభం

పూతలపట్టు: ప్రయాణికుల భద్రత మాకు ముఖ్యం అనే ఉద్దేశంతో తిరుపతి చిత్తూరు జాతీయ రహదారి పి కొత్తకోట వద్ద జాతీయ రహదారి నిర్మించినప్పటి నుండి కొత్తకోట సర్వీస్ రోడ్డుకు లింకు లేకుండా ఉన్న కారణంగా అనేక రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ కొరకు కొత్తకోట పరిసర గ్రామస్తులు పూతలపట్టు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ కలికిరి మురళీమోహన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఆయన వెంటనే స్పందించి జాతీయ రహదారి అధికారులతో చర్చించి జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి తిరుపతి చిత్తూరు జాతీయ రహదారి నుండి కొత్తకోట ప్రజలకు లింకు రోడ్డును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కొత్తకోట గ్రామ పరిసర ప్రజలు ఆనందాన్ని వెలిబుచ్చారు.

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VASU, PUTTALAPATTU

VASU, PUTTALAPATTU

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