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Punganur: టీడీపీ ఇంచార్జ్ మధుసూదన్ నాయుడు ప్రెస్ మీట్!

Punganur: ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన పుంగనూరు టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ మధుసూదన్ నాయుడు. హంద్రీనీవా జలాలు, అభివృద్ధిపై కీలక విమర్శలు.

MAHESH, PUNGANOOR
Published on: 24 Sept 2026 4:13 PM IST
Punganur
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Punganur: టీడీపీ ఇంచార్జ్ మధుసూదన్ నాయుడు ప్రెస్ మీట్!

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Punganur: పుంగనూరు టీడీపీ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ మధుసూదన్ నాయుడు ప్రెస్ మీట్. ఎంపీ.మిథున్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు మధుసూదన్ నాయుడు కౌంటర్. హంద్రీనీవా కాలువ ద్వారా నీళ్లు తెప్పించిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు దే. హంద్రీనీవా కాలువ ద్వారా నీళ్లును కుప్పంకు తీసుకెళుతున్న మాట నిజమే.

వైసీపీ ప్రభుత్వ హాయములో హంద్రీనీవా కాలవలో ట్రాక్టర్లతో నీళ్లు నింపిన చరిత్ర మీది. 33 కోట్లతో సమ్మర్ స్టోరేజ్ నిర్మించి ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసింది మీరు కాదా. గతంలో కూడా అన్ని చెరువులను నింపింది మేమె. ఇక కూడా హంద్రీనీవా జలాలతో చెరువులను నింపుతాం.

సమ్మర్ స్టోరేజ్ మీ కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూర్చడం కోసం చేశారే తప్ప. పుంగనూరు ప్రజలకు 10 సంవత్సరాలలో ఒక బిందెడు నీళ్లు ఇచ్చారా.

వైసీపీ ప్రభుత్వంలో 498 మంది టీడీపీ నాయకుల, కార్యకర్తల పై కేసులు పెట్టిన ఘనత మీది. అదే పని మేము చేస్తే మీ కథ వేరేగా ఉండేది. గత 17 సంవత్సరాల నుండి మీరు ఏం అభివృద్ధి చేశారు. బైపాస్ రోడ్డు కూడా మీ సొంత లాభాల కోసమే నిర్మించారు.. బైపాస్ చుట్టుపక్కల ఉన్న భూములన్నీ రైతుల దగ్గర లాక్కున్నారు. మధుసూదన్ నాయుడు.

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MAHESH, PUNGANOOR

MAHESH, PUNGANOOR

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