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Srikalahasti: వన్‌టౌన్ కొత్త సీఐగా వెంకటేష్ బాధ్యతల స్వీకరణ!

Srikalahasti: వన్‌టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నూతన సీఐగా వెంకటేష్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. పారదర్శక పోలీసింగ్‌కు ప్రాధాన్యత ఇస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 29 Jun 2026 10:46 AM IST
Srikalahasti
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Srikalahasti: వన్‌టౌన్ కొత్త సీఐగా వెంకటేష్ బాధ్యతల స్వీకరణ!

శ్రీకాళహస్తి: తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి వన్‌టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నూతనంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ వెంకటేష్‌కు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పారదర్శక పోలీసింగ్‌కు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని, ప్రజల సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని సీఐ వెంకటేష్ పేర్కొన్నారు.

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S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

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