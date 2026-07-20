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Nagari: ప్రజా సమస్యలపై స్పందించిన ఎమ్మెల్యే గాలి భాను ప్రకాష్

Nagari: నగిరి నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యలపై ఎమ్మెల్యే గాలి భాను ప్రకాష్ సోమవారం స్పందించారు.

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA
Published on: 20 July 2026 10:57 AM IST
Nagari
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Nagari: ప్రజా సమస్యలపై స్పందించిన ఎమ్మెల్యే గాలి భాను ప్రకాష్

నగరి: సోమవారం నగిరి నియోజకవర్గంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలను ఎమ్మెల్యే గాలి భాను ప్రకాష్ కలిసి వారి సమస్యలు, వినతులను స్వీకరించారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రజలు వినిపించిన సమస్యలను ఓపికగా విన్న ఎమ్మెల్యే, వాటి పరిష్కారానికి సంబంధించిన అధికారులతో వెంటనే మాట్లాడి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే తన ప్రాధాన్యమని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందేలా కృషి చేస్తామని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు,కార్యకర్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

NagariMLA Gali Bhanu PrakashChittoor
JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

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