Ramasamudram: రామసముద్రంలో భక్తి పారవశ్యంలో ఘనంగా మొహరం వేడుకలు
Ramasamudram: అన్నమయ్య జిల్లా రామసముద్రంలో మొహరం పర్వదిన వేడుకలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధల మధ్య వైభవంగా జరిగాయి. మైదానంలో ఘనంగా నిర్వహించిన మిలాఖత్ కార్యక్రమం.
రామసముద్రం: అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె నియోజకవర్గంలోని రామసముద్రంలో మొహరం పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం భక్తిశ్రద్ధల మధ్య వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఎగువపేట, దిగువపేట, ఆర్. నడింపల్లికి చెందిన బాబాయిలను సంప్రదాయబద్ధంగా అలంకరించి ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చారు.
డప్పుల చప్పుళ్లు, మతపరమైన నినాదాలు, భక్తుల హర్షధ్వానాల మధ్య ఊరేగింపు గ్రామంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా సాగి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అనంతరం పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలోని మైదానంలో మిలాఖత్ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా భక్తులు బాబాయిలకు మొక్కులు చెల్లించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. మొత్తం కార్యక్రమం భక్తి భావనతో పాటు మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా ప్రశాంత వాతావరణంలో సాగింది.
ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా రామసముద్రం పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి వేడుకలను పర్యవేక్షించారు. పోలీసుల పకడ్బందీ భద్రతా ఏర్పాట్లతో మొహరం వేడుకలు విజయవంతంగా ముగిశాయి.