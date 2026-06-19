Naidupeta: నాయుడుపేట అంబేద్కర్ భవన్లో ‘ప్రజల వద్దకే పాలన’
Naidupeta: తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలో "ఒక నెల – ఒక నియోజకవర్గం – నాలుగు పర్యటనలు" పీజీఆర్ఎస్ (PGRS) సదస్సు.
నాయుడుపేట: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న "ఒక నెల – ఒక నియోజకవర్గం – నాలుగు పర్యటనలు" కార్యక్రమంలో భాగంగా, తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలోని అంబేద్కర్ భవన్లో ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ (PGRS) కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా జరిగింది. ఈ ముఖ్యమైన కార్యక్రమంలో సూళ్ళూరుపేట ఎమ్మెల్యే డా. నెలవల విజయశ్రీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రజల నుంచి వచ్చిన సుమారు 95 అర్జీలను నేరుగా స్వీకరించారు.
ప్రజల సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా ఎంతో ఓపికతో పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే, ఆయా సమస్యల పరిష్కారం కోసం సంబంధిత శాఖల అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా, స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను ఏమాత్రం జాప్యం చేయకుండా, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పరస్పర సమన్వయంతో తదుపరి 30 రోజులలోగా పూర్తిస్థాయిలో పరిష్కరించేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె అధికారులను కఠినంగా ఆదేశించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే డా. నెలవల విజయశ్రీ మాట్లాడుతూ, ప్రజలకు ప్రభుత్వ ఫలాలు మరియు సేవలు అత్యంత వేగంగా, పారదర్శకంగా అందించాలనే ఉదాత్తమైన లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సమస్యలను నేరుగా వారి నుంచే తెలుసుకుని, వాటికి త్వరితగతిన పరిష్కారం చూపడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
బాధ్యతాయుతమైన అధికార యంత్రాంగం ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సూళ్ళూరుపేట ఆర్డీఓ వి. దేవేందర్ రెడ్డి, నాయుడుపేట తహసీల్దార్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, నాయుడుపేట మున్సిపల్ కమిషనర్ షేక్ ఫజులుల్లా, నాయుడుపేట రూరల్ టీడీపీ అధ్యక్షులు అశోక్ రెడ్డి, నాయుడుపేట టౌన్ టీడీపీ అధ్యక్షులు 786 రఫీలతో పాటు వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు,
ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో స్థానిక ప్రజలు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార దిశగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ ప్రయత్నంపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.