Puthalapattu: పూతలపట్టు ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే
Puthalapattu: పి.కొత్తకోట రోడ్డు ప్రమాదంపై ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కలికిరి మురళీమోహన్ దిగ్భ్రాంతి. బాధిత కుటుంబానికి భరోసా. ప్రమాద నివారణకు ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఏర్పాటుకు హామీ.
పూతలపట్టు: పూతలపట్టు మండలం పి.కొత్తకోట సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో స్థానిక మహిళ మృతి చెందడంపై పూతలపట్టు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ కలికిరి మురళీమోహన్ గారు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే ప్రమాదం జరిగిన స్థలాన్ని వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు బాధిత కుటుంబ సభ్యులను, స్థానిక గ్రామస్తులను కలిసి ఓదార్చి, వారికి ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలకు సురక్షితమైన మార్గం లేకపోవడం వల్లే ఇక్కడ తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
ప్రజల ప్రాణరక్షణే అత్యంత ప్రధానమని పేర్కొన్న ఎమ్మెల్యే గారు.. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేలా, ప్రమాదాలు నివారించడానికి తక్షణమే ఇక్కడ ఒక సురక్షితమైన ఎగ్జిట్ పాయింట్ (Exit Point) ఏర్పాటు చేసేలా నేషనల్ హైవేస్ (NHAI) ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.