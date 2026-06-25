Home ఆంధ్రప్రదేశ్చిత్తూరుPuthalapattu: అన్న క్యాంటీన్‌ను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే, తుడా చైర్మన్!

Puthalapattu: అన్న క్యాంటీన్‌ను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే, తుడా చైర్మన్!

Puthalapattu: పూతలపట్టులో ఎన్టీఆర్ అన్న క్యాంటీన్‌ను ఎమ్మెల్యే కలికిరి మురళీమోహన్, తుడా చైర్మన్ హేమలత పరిశీలించారు. భోజనం బాగుందంటూ లబ్ధిదారుల హర్షం.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 25 Jun 2026 5:55 PM IST
Puthalapattu
X

Puthalapattu: అన్న క్యాంటీన్‌ను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే, తుడా చైర్మన్!

పూతలపట్టు: పూతలపట్టు మండల కేంద్రంలోని ఎన్టీఆర్ అన్న క్యాంటీన్ గురువారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కలికిరి మురళి మోహన్.చిత్తూరు చూడ చైర్మన్ కటారి హేమలత పరిశీలించారు.

ఈ సందర్భంగా భోజనం చేస్తున్న ప్రజల నుండి ఎన్టీఆర్ క్యాంటీన్ ఎలా ఉన్నదని ఎమ్మెల్యేఅడిగితెలుసుకున్నారు.భోజనం చాలా బాగుందని ఐదు రూపాయలకు పెట్టడం ఏ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి భోజనం పథకం లేదని వారు ఎమ్మెల్యేకి తెలిపారు.

ఎమ్మెల్యే తో పాటు పూతలపట్టు టిడిపి కన్వీనర్ దొరబాబు చౌదరి. చంద్రమౌళి. గుంటూరు మురళి నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

puthalapattu ntr anna canteenmla kalikiri murali mohantdp five rupees meals scheme
S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X