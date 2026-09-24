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Chittoor: స్థానిక ఎన్నికల్లో వందశాతం విజయం సాధించాలి జగన్ మోహన్!

Chittoor: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి విజయమే లక్ష్యంగా సమన్వయంతో పనిచేయాలని పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పిలుపునిచ్చిన ఎమ్మెల్యే గురజాల జగన్ మోహన్

Chandra Sekhar, Chittoor
Published on: 24 Sept 2026 1:35 PM IST
Chittoor
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Chittoor: స్థానిక ఎన్నికల్లో వందశాతం విజయం సాధించాలి జగన్ మోహన్!

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Chittoor: రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీల నిర్ణయానికి ప్రతి ఒక్కరూ కట్టుబడి పనిచేయాలని చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే గురజాల జగన్ మోహన్ సూచించారు.స్థానిక ఎన్నికల్లో వందశాతం విజయం సాధించే లక్ష్యంతో సమన్వయంతో పనిచేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల సన్నద్ధతపై జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. నాయకులు,వార్డు ఇన్‌చార్జిలు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ప్రజా సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కారానికి కృషి చేయాలన్నారు.ప్రజలతో మమేకమై ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించాలని సూచించారు.పార్టీ కోసం కష్టపడే నాయకులు,కార్యకర్తలకు గుర్తింపు,అవకాశాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు.

కూటమిలోని జనసేన, బీజేపీకి అవకాశాలు కల్పించాల్సి ఉన్నందున కొందరికి ఆశించిన పదవులు దక్కకపోవచ్చని, అలాంటి వారు నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.వైకాపా అసత్య ప్రచారాలను తిప్పికొట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు.వైకాపా హయాంలో జరిగినట్లు ఆరోపిస్తు

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Chandra Sekhar, Chittoor

Chandra Sekhar, Chittoor

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