Chittoor: చిత్తూరులో నూతన వినాయక కైనెటిక్ షోరూం ప్రారంభం!
Chittoor: చిత్తూరు నగరంలో నూతనంగా ఏర్పాటైన వినాయక కైనెటిక్ షోరూంను రాష్ట్ర మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే జగన్ మోహన్ ప్రారంభించారు.
Chittoor: చిత్తూరు నగరంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వినాయక కైనెటిక్ షోరూం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రవాణా, యువజన,క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా షోరూం నిర్వాహకులు, సిబ్బంది మంత్రికి ఘన స్వాగతం పలికారు.
కైనెటిక్ ఆధునిక వాహనాలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అభినందనీయమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు పేర్కొన్నారు. కొత్త షోరూం ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షించారు
ఈ కార్యక్రమంలో చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే గురుజాల జగన్ మోహన్ గారు,కాజూరి బాలాజీ గారు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, షోరూం నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు.