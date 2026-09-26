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Chittoor: చిత్తూరులో నూతన వినాయక కైనెటిక్ షోరూం ప్రారంభం!

Chittoor: చిత్తూరు నగరంలో నూతనంగా ఏర్పాటైన వినాయక కైనెటిక్ షోరూంను రాష్ట్ర మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే జగన్ మోహన్ ప్రారంభించారు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 26 Sept 2026 2:04 PM IST
Chittoor
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Chittoor: చిత్తూరులో నూతన వినాయక కైనెటిక్ షోరూం ప్రారంభం!

Short News

Chittoor: చిత్తూరు నగరంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వినాయక కైనెటిక్ షోరూం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రవాణా, యువజన,క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా షోరూం నిర్వాహకులు, సిబ్బంది మంత్రికి ఘన స్వాగతం పలికారు.

కైనెటిక్ ఆధునిక వాహనాలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అభినందనీయమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు పేర్కొన్నారు. కొత్త షోరూం ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షించారు

ఈ కార్యక్రమంలో చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే గురుజాల జగన్ మోహన్ గారు,కాజూరి బాలాజీ గారు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, షోరూం నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు.

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N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

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