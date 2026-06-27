Madanapalle: హారన్ కొట్టాడని వ్యాపారిపై బండరాళ్లతో దాడి.. మదనపల్లెలో ఉద్రిక్తత!
Madanapalle: మదనపల్లె మండలం తురకపల్లిలో దారుణం. హారన్ కొట్టాడనే కోపంతో వ్యాపారి రెడ్డి మోహన్పై బండరాళ్లతో దాడి. చేయి విరిగి, తలకు తీవ్ర గాయాలు.
మదనపల్లె: మదనపల్లె మండలానికి చెందిన వ్యక్తిపై తురకపల్లి యువకులు రాళ్లదాడికి పాల్పడ్డారు. శనివారం వెలుగు చూసిన ఘటనపై బాధితుడు తాలూక పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు.. పోతబోలు గ్రామం కురవపల్లి కు చెందిన రెడ్డి మోహన్(39), మదనపల్లిలో వ్యాపారం ముగించుకుని బైకులో ఇంటికి వెళుతుండగా మార్గమధ్యంలోని తురకపల్లిలో దారికి అడ్డంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉండడం చూసి హారం కొట్టాడు.
దీంతో ఆగ్రహించిన షఫీ మరో వ్యక్తి రెడ్డి మోహన్ పై బండరాళ్లతో మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి చితక బాదారు. దాడిలో రెడ్డి మోహన్ చేయి విరిగి తలకు శరీరంపై బలమైన గాయాలు కావడంతో బాధితులని స్థానికులు జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స అనంతరం గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరుకుని తురకపల్లె లో రోజు ఎవరికైనా ఒకరి పైన దాడులకు పాల్పడుతున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు. తురకపల్లిలో రోడ్డు ఆక్రమణలు కాకుండా సరిదిద్ది దాడులకు పాల్పడ్డ వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం తాలూక పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద గ్రామస్తులు బాధితునికి మద్దతుగా నిరసన తెలిపారు.